Діва, Телець і Терези. Представників цих знаків зодіаку вже найближчими днями чекає доленосна зустріч, пише 24 Канал.

Зауважте Для них слова – не головне: два знаки зодіаку, які рідко говорять про свої почуття

Діва

Попереду у вас дуже приємна зустріч. До речі, це не обов'язково буде незнайомець чи незнайомка.

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Терези

Уже на вихідних ви можете познайомитися з деким особливим. У вас багато спільного. Здаватиметься, що знаєте одне одного чи не все життя.

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Телець

Ймовірно, уже найближчими днями ви зустрінете людину, з якою будете проводити дуже багато часу разом. Особливо у прохолодні та дощові осінні вечори. Дозвольте собі відкритися.

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