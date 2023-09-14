Раки та Козороги – ці два знаки зодіаку можуть кохати всім серцем, втім, вкрай рідко говорити про свої почуття, пише 24 Канал.

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Рак

Народжені під цим знаком зодіаку дуже емоційні та чутливі. Втім, вони вкрай рідко проявляють свої почуття за допомогою слів. Раки можуть бути дещо замкнутими щодо цього. Вони вважають, що важливіше те, що робиш, аніж балачки.

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Козоріг

Серйозним і відповідальним Козорогам не дуже комфортно виражати свої почуття за допомогою слів. Вони шанують приватність і вважають такі розмови дуже інтимними. Тож на людях часто неготові говорити про свою любов до партнера.

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