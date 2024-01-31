Близнюки, Стрілець і Скорпіон. Саме ці знаки зодіаку найбільше люблять пліткувати.

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Близнюки

Ці люди завжди цікавляться новинами та подіями. Для них плітки часто джерелом інформації та розваг.

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Скорпіон

Народжені під цим знаком зодіаку люблять спілкуватися та ділитися враженнями. Вони можуть бути досить цікавими співрозмовниками. Втім, варто бути обережними, адже ці люди обожнюють плітки.

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Стрілець

Стрільці завжди в пошуках пригод та нових вражень. Вони люблять не лише слухати плітки, а й поширювати їх.

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