Близнюки, Скорпіон і Водолій. Саме ці люди отримають особливі презенти, пише 24 Канал.

До слова Подарунок мрії: які знаки зодіаку скоро отримають презент від коханої людини

Близнюки

На День Святого Валентина Близнюки отримають щедрий подарунок. Це буде справді те, чого вони хотіли. 14 лютого запам'ятаєте на все життя.

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Водолій

На День Святого Валентина кохана людина зробить вам неймовірний сюрприз. Повірте, цей подарунок точно сподобається. Ви будете на сьомому небі.

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Скорпіон

Несподівано ви можете отримати особливий презент. Це буде дуже приємно. Ба більше, доля підготувала ще дещо дуже цікаве.

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