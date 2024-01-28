Так, Близнюки, Козоріг і Риби, на вас чекає особливе знайомство. Ця людина точно залишиться, пише 24 Канал.

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Близнюки

Наступного тижня на вас чекають цікаві та цінні знайомства. Будьте відкриті. Зірки пророкують, що можете зустріти людину, яка змінить життя на краще.

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Риби

Новий тиждень буде сприятливим для знайомств. У вашому житті може з'явитися особлива людина. Будьте відкриті до нових знайомств і не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту.

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Козоріг

Попереду дуже цікаве знайомство. Уже найближчими днями ви можете зустріти людину, з якою побудуєте міцні стосунки й будете разом до кінця життя.

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