Так, дуже приємний подарунок чекає на двох знаків. Зокрема, Водолія та Близнюків, передає 24 Канал.

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Водолій

Уже незабаром кохана людина подарує вам саме те, про що так сильно мріяли. Не бійтеся говорити про свої бажання. Повірте, партнер справді хоче втілити їх у реальність.

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Близнюки

Якщо ви зараз самотні, не засмучуйтеся. Зірки пророкують, що можете зустріти кохання вже найближчим часом. До речі, Близнюки, у лютому партнер чи партнерка зроблять вам неймовірний подарунок. Будете на сьомому небі від щастя.

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