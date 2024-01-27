Так, очень приятный подарок ждет двух знаков. В частности, Водолея и Близнецов, передает 24 Канал.

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Водолей

Уже вскоре любимый человек подарит вам именно то, о чем так сильно мечтали. Не бойтесь говорить о своих желаниях. Поверьте, партнер действительно хочет воплотить их в реальность.

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Близнецы

Если вы сейчас одиноки, не расстраивайтесь. Звезды предсказывают, что можете встретить любовь уже в ближайшее время. Кстати, Близнецы, в феврале партнер или партнерша сделают вам невероятный подарок. Будете на седьмом небе от счастья.

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