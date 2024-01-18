Близнецы, Козерог и Рыбы. Именно эти знаки зодиака уже в феврале могут встретить любовь, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Звезды предсказывают, что в последний месяц этой зимы у Рыб будет шанс встретить любовь. Главное будьте открыты для новых знакомств и не бойтесь выразить свои чувства. Возможно, это будет человек, с которым вы уже давно общаетесь, но только сейчас увидите его в новом свете.

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Близнецы

Вас ждут интересные знакомства и романтические моменты. Любовь появится совсем неожиданно. Будьте внимательны. Кстати, возможно этого человека вы уже давно знаете, впрочем, недостаточно близко, или же это будет случайная встреча, которая перевернет ваш мир и изменит жизнь к лучшему.

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Козерог

Уже в следующем месяце вы можете встретить настоящую, искреннюю и взаимную любовь. Будете полны эмоций и чувств. Главное – хоть чуть меньше времени проводите на работе, иначе пропустите все важное.

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