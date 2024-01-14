Так, Близнецы, Дева и Стрелец, хватит мучить себя. Поставьте точку и отпустите прошлое.

Кстати В год Дракона 4 знака зодиака будут постоянно думать о бывших: кто в списке

Близнецы

В год Дракона вы можете узнать, что любимый человек изменяет. Будет тяжело оправиться от такой новости. Впрочем, возьмите себя в руки. Подумайте, действительно ли готовы простить измену, особенно если это уже не впервые. Возможно пора поставить жирную точку и попрощаться с прошлым.

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Стрелец

Вам могли разбить сердце. Прошло уже много времени, впрочем, до сих пор думаете об одном и том же. Остановитесь, пора не только любить, но и быть любимыми. Отпустите прошлое и откройте свое сердце. Звезды прочат вам настоящую, искреннюю и взаимную любовь в 2024 году.

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Дева

Вам нужно срочно попрощаться с прошлым. Хватит постоянно тянуть на себе этот груз постоянных раздумий и переживаний, боли и печали. Позвольте стать счастливыми. Поверьте, все у вас будет как нельзя лучше.

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