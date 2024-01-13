Так, Овен и Лев имеют очень вспыльчивый характер. О таких говорят, что заводятся с полуоборота, передает 24 Канал.

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Овен

Сильные и упрямые Овны могут вести себя довольно агрессивно. Кстати, они будут до последнего доказывать свою правоту, даже если это уже неуместно. Родившиеся под этим знаком нередко любят устраивать истерики.

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Лев

Эти гордые люди всегда хотят быть в центре внимания. Так что если партнер уделяет его еще кому-то, могут завестись и начать выяснять отношения. Со Львами может быть довольно тяжело.

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