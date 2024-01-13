Так, Овен і Лев мають дуже запальний характер. Про таких кажуть, що заводяться з півоберта, передає 24 Канал.

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Овен

Сильні та вперті Овни можуть поводити себе доволі агресивно. До речі, вони будуть до останнього доказувати свою правоту, навіть якщо це вже недоречно. Народжені під цим знаком нерідко люблять влаштовувати істерики.

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Лев

Ці горді люди завжди хочуть бути в центрі уваги. Тож якщо партнер приділяє її ще комусь, можуть завестися й почати з'ясовувати стосунки. З Левами може бути доволі-таки складно.

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