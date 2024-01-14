Звезды прочат, что в понедельник, 15 января, Скорпионы встретят человека, который изменит их жизнь к лучшему, передает 24 Канал.

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Скорпион

Уже завтра Скорпионам повезет в любви. Их ждет интересное знакомство, которое впоследствии может перерасти в гораздо больше, чем один красивый вечер. Кстати, возможно, это даже будет любовь с первого взгляда.

Не сидите в этот день постоянно дома. Конечно, настоящую любовь можно встретить где угодно.

Будьте собой и поступайте так, как подсказывает сердце. Возможно, он или она – идеальный партнер или партнерша именно для вас.

Кстати, чувства будут взаимными. Впереди романтические свидания, уютные вечера в компании любимого человека и прекрасные рассвести вместе. Любите и будьте любимы.

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Гороскоп для Скорпионов