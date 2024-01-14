Так, Близнюки, Діва та Стрілець, досить мучити себе. Поставте крапку й відпустіть минуле.

До речі У рік Дракона 4 знаки зодіаку постійно думатимуть про колишніх: хто у списку

Близнюки

У рік Дракона ви можете дізнатися, що кохана людина зраджує. Буде важко оговтатися від такої новини. Втім, візьміть себе у руки. Подумайте, чи справді готові пробачити зраду, особливо, якщо це вже не вперше. Можливо настав час поставити жирну крапку й попрощатися з минулим.

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Стрілець

Вам могли розбити серце. Пройшло вже багато часу, втім, досі думаєте про одне й теж. Зупиніться, настав час не лише кохати, а й бути коханими. Відпустіть минуле та відкрийте своє серце. Зірки пророкують вам справжнє, щире та взаємне кохання у 2024 році.

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Діва

Вам потрібно терміново попрощатися з минулим. Досить постійно тягти на собі цей вантаж постійних роздумів і переживань, болю та смутку. Дозвольте собі стати щасливими. Повірте, усе у вас буде якнайкраще.

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