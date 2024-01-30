Так, астрологи назвали три знаки зодіаку, які практично ніколи й ні з ким не обговорюють свої стосунки. Йдеться про Риб, Діву та Козорога, передає 24 Канал.

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Риби

Ці люди прагнуть тримати своє особисте життя в таємниці. Вони рідко діляться подробицями з іншими. Риби переважно уникають розмов про свої стосунки. Риби

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Діва

Зазвичай Діви дуже обережні щодо свого особистого життя. Їм не до вподоби розкривати деталі. Ці люди дуже цінують приватність.

Діва

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Козоріг

Люди, які народилися під цим знаком, зазвичай ставлять в розмовах "бар'єри" щодо свого особистого життя. Вони віддають перевагу зберігати емоції та внутрішні переживання для себе, не розкриваючи їх широкому загалу.

Козоріг

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