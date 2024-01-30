Так, уже незабаром Скорпіон і Близнюки шалено закохаються. Вони будуть сповнені емоцій та почуттів, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Зірки пророкують, що в лютому 2024 року Скорпіони шалено закохаються. Ваша пристрасть буде лише посилюватися.

Попереду неймовірне знайомство з дуже особливою людиною, що, в хорошому сенсі, зведе вас з розуму. Можливо, це навіть буде любов з першого погляду. Сильна і взаємна.

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Близнюки

Наступний місяць буде для вас справді особливим. Зустрінете людину, яка змінить ваше життя на краще. Близнюки, закохаєтеся всім серцем.

Вас огорнуть любов'ю, турботою і теплом. Усе буде так, як давно мріяли.

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