Близнецы, Стрелец и Скорпион. Именно эти знаки зодиака больше всего любят сплетничать.

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Близнецы

Эти люди всегда интересуются новостями и событиями. Для них сплетни часто являются источником информации и развлечений.

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Скорпион

Родившиеся под этим знаком зодиака любят общаться и делиться впечатлениями. Они могут быть достаточно интересными собеседниками. Впрочем, следует быть осторожными, ведь эти люди обожают сплетни.

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Стрелец

Стрельцы всегда в поисках приключений и новых впечатлений. Они любят не только слушать сплетни, но и распространять их.

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