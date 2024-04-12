Телець, Водолій, Близнюки й Терези, на вас чекають два дуже насичені два дні. Вони будуть сповнені радості, пише LifeStyle 24.

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Телець

Раптово ви отримаєте дуже приємну новину. Будете на сьомому небі від щастя. Насолодіться кожною хвилиною. Уже зовсім скоро ваше життя зміниться на краще.

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Водолій

Ці вихідні будуть для вас щасливими. Отримаєте дуже приємну звістку.

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Близнюки

Нарешті це станеться. Зустрінетеся з людиною, з якою вам легко та весело.

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Терези

Близькі люди повідомлять вам дещо важливе. Не стримуйте своїх емоцій. Ці вихідні точно будуть найкращими.

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