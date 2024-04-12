Телец, Водолей, Близнецы и Весы, вас ждут два очень насыщенных два дня. Они будут полны радости, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Внезапно вы получите очень приятную новость. Будете на седьмом небе от счастья. Насладитесь каждой минутой. Уже совсем скоро ваша жизнь изменится к лучшему.

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Водолей

Эти выходные будут для вас счастливыми. Получите очень приятное известие.

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Близнецы

Наконец это произойдет. Встретитесь с человеком, с которым вам легко и весело.

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Весы

Близкие люди сообщат вам кое-что важное. Не сдерживайте своих эмоций. Эти выходные точно будут лучшими.

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