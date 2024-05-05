Уже незабаром 4 знаки зодіаку відчують депресію: чи є серед них ви

Травень може бути непростим місяцем для кількох знаків зодіаку. Вони відчують депресію.

Овен, Діва, Риби та Стрілець, в останній місяць весни вам, ймовірно, доведеться боротися з депресією, пише LifeStyle 24.

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Овен

Ваша енергія почне спадати. Відчуєте втому і важкість у виконанні буденних обов'язків.

Намагайтеся брати паузи від рутинних справ і звертайтеся до близьких за підтримкою. Зосередьте увагу на власних почуттях і дбайте про своє ментальне здоров'я.

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Риби

У травні можете відчути пригнічення, відсутність бажання працювати та спілкуватися з іншими.

Не закривайте в собі. Шукайте підтримку в близьких людей або фахівців, які допоможуть вам зміцнити психічне здоров'я.

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Діва

Цього місяця ви можете відчувати роздратованість і сум. Буде важко справитися з емоціями.

Активно займіться спортом та більше гуляйте на свіжому повітрі. Також стануть у нагоді медитації.

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Стрілець

Ви можете відчути від самих себе. Намагайтеся дивитися на ситуації з різних сторін і знаходити позитивні моменти.

Займіться тим, що допомагає розслабитися і приносить вам задоволення. Не соромтеся звернутися за допомогою.

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