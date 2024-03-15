Названо 4 знаки зодіаку, яких скоро впіймають на брехні

Наступного тижня кільком знакам зодіаку варто бути обережними. А ще краще – не обманювати. Адже вас можуть спіймати на брехні.

Так, Козоріг, Лев, Скорпіон і Овен, ви ризикуєте "спалитися". Повірте, брехня до добра точно не призведе, пише LifeStyle 24.

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Козоріг

Будьте дуже уважними й обережними під час спілкування з іншими людьми. Не перебільшуйте й не обіцяйте того, що не можете й не хочете виконувати. Ретельно слідкуйте за своїми словами й діями. Є ризик бути викритими на брехні.

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Лев

Левам зараз варто бути обережними зі своїми обіцянками та висловлюваннями загалом. Існує ризик того, що можуть впіймати на брехні. Будьте готові до "уточнювальних" запитань.

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Скорпіон

Вам варто бути особливо уважними у спілкуванні. Висока ймовірність, що близька людина спіймає на брехні. Якщо не хочете попастися, не обманюйте.

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Овен

Овни, не кажіть того, про що вже незабаром можете пожаліти. Будьте готові до питань, спрямованих на перевірку вашої чесності.

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