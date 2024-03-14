Так, партнери Риб, Тельця та Водолія постійно брешуть їм. Цих знаків зодіаку дуже легко обманути, пише Love 24.

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Риби

Рибам властиво довіряти людям беззастережно. Тож народжених під цим знаком легко обдурити, чим нерідко користуються інші, зокрема, й найближчі люди.

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Телець

Тілець дуже цінує стабільність і відданість. Він може довго не визнавати очевидну правду, адже довіряє коханій людині. Обман розіб'є Тельцю серце.

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Водолій

Водолії можуть бути дуже наївними й довірливими у стосунках. Навіть не бачити очевидні ознаки обману. Ці люди схильні одягати "рожеві окуляри". Їх легко обманюють інші.

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