Так, партнеры Рыб, Тельца и Водолея постоянно врут им. Этих знаков зодиака очень легко обмануть, пишет Love 24.

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Рыбы

Рыбам свойственно доверять людям безоговорочно. Поэтому рожденных под этим знаком легко обмануть, чем нередко пользуются другие, в частности, и самые близкие люди.

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Телец

Телец очень ценит стабильность и преданность. Он может долго не признавать очевидную правду, ведь доверяет любимому человеку. Обман разобьет Тельцу сердце.

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Водолей

Водолеи могут быть очень наивными и доверчивыми в отношениях. Не видеть даже очевидные признаки обмана. Эти люди склонны надевать "розовые очки". Их легко обманывают другие.

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