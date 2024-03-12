Овен, Лев и Стрелец. Именно эти знаки зодиака имеют худшую совместимость с Рыбами, пишет LifeStyle 24.

Кстати Эти 3 знака зодиака лучше всего подходят Рыбам

Овен

Рожденные под этим знаком упрямые и вспыльчивые. Тогда как Рыбы преимущественно спокойные, мягкие и эмоционально уязвимые. Разница в темпераменте и подходах к жизни могут вызывать конфликты в отношениях.

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Лев

Это сильные, гордые и амбициозные личности, которые могут иметь значительное влияние на свое окружение. Львы всегда стремятся, чтобы все было по-ихнему. Между тем Рыбы сострадательны и миролюбивы. Вместе с такими людьми могут чувствовать себя подавленно.

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Стрелец

Эти откровенные оптимисты всегда жаждут приключений и могут вести себя очень непредсказуемо. Рыбы же обычно склонны много думать. Они мечтатели, которым довольно-таки трудно поддерживать беззаботный стиль Стрельцов.

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