Телець, Риби та Козоріг. Саме ця трійка – найкращі партнери, пише Love 24.

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Телець

Народжені під цим знаком зодіаку надзвичайно віддані своїм дружинам. Тельці миролюбні й намагаються уникати конфліктів, також цінують стабільність. Ці чоловіки піклуватимуться й забезпечать усім необхідним.

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Риби

Чесні, вірні, кохають всім серцем, завжди підтримають свою дружину, прислухаються до неї та допомагають. Окрім того, Риби дотримуються свого слова.

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Козоріг

Козороги трудяться в поті чола, адже дуже хочуть досягти успіху. На них можна покластися. Також це прекрасні сім'янини.

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