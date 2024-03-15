Телец, Рыбы и Козерог. Именно эта тройка – лучшие партнеры, пишет Love 24.

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Телец

Рожденные под этим знаком зодиака чрезвычайно преданы своим женам. Тельцы миролюбивы и стараются избегать конфликтов, также ценят стабильность. Эти мужчины будут заботиться и обеспечат всем необходимым.

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Рыбы

Честные, верные, любят всем сердцем, всегда поддержат свою жену, прислушиваются к ней и помогают. Кроме того, Рыбы придерживаются своего слова.

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Козерог

Козероги трудятся в поте лица, ведь очень хотят достичь успеха. На них можно положиться. Также это прекрасные семьянины.

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