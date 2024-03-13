Близнецы, Скорпион и Водолей, до конца марта вас ждут серьезные изменения в личной жизни. Что именно, пишет Love 24.

Кстати На всю жизнь: какой знак зодиака уже на этой неделе встретит настоящую любовь

Близнецы

Вы встретите особенного человека. Все очень быстро закрутится. Вместе будет так душевно и комфортно. Поэтому вскоре решитесь на серьезный шаг. В частности, это может быть свадьба.

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Скорпион

Совсем скоро ваша жизнь может измениться. Решитесь на серьезный шаг – жить вместе с любимым человеком.

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Водолей

В марте можете узнать очень приятную новость. Вероятно, пополнение в семье. Это укрепит ваши отношения.

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