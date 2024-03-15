Так, Козерог, Лев, Скорпион и Овен, вы рискуете "спалиться". Поверьте, ложь к добру точно не приведет, пишет LifeStyle 24.
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Козерог
Будьте очень внимательными и осторожными при общении с другими людьми. Не преувеличивайте и не обещайте того, что не можете и не хотите выполнять. Тщательно следите за своими словами и действиями. Есть риск быть уличенными во лжи.
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Лев
Львам сейчас стоит быть осторожными со своими обещаниями и высказываниями в целом. Существует риск того, что могут поймать на лжи. Будьте готовы к "уточняющим" вопросам.
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Скорпион
Вам стоит быть особенно внимательными в общении. Высокая вероятность, что близкий человек поймает на лжи. Если не хотите попасться, не обманывайте.
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Овен
Овны, не говорите того, о чем уже вскоре можете пожалеть. Будьте готовы к вопросам, направленным на проверку вашей честности.
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