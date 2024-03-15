Девы, Рыбы и Овны, речь идет именно о вас. Конец марта, апрель и май запомнятся большим количеством плохих эмоций. Подробнее расскажет LifeStyle 24 в своем гороскопе.

Кто это Могут заболеть: весной 5 знакам зодиака стоит позаботиться о своем здоровье весной

Дева

Уже совсем скоро у Дев начнется один из самых сложных периодов в жизни. Астрологи говорят, что вам придется пролить немало слез по близким людям. Старайтесь быть сильными и не дать эмоциям взять верх. Находите необходимую поддержку в любимом человеке и семье. Они помогут вам справиться со всем.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Рыбам очень сложно сдерживать эмоции, особенно негативные. Этой весной вы также часто будете лить много слез. Будут происходить события, которые буквально будут доводить до истерики. Не оставайтесь с такими ситуациями наедине. Попросите родных и друзей быть рядом в самые сложные моменты.

Гороскоп для Рыб

Овен

Овны – одни из наименее эмоциональных знаков зодиака. Однако два ближайших месяца проявят совсем другие стороны характера, вы будете много плакать. Иногда это даже будет пугать и вызывать непонятные чувства. Астрологи говорят, что слезы – это не проявление слабости, поэтому не стоит их бояться и стесняться.

Гороскоп для Овнов