Діви, Риби та Овни, йдеться саме про вас. Кінець березня, квітень та травень запам'ятаються великою кількістю поганих емоцій. Детальніше розповість LifeStyle 24 у своєму гороскопі.

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Діва

Вже зовсім скоро у Дів почнеться один з найскладніших періодів у житті. Астрологи кажуть, що вам доведеться пролити чимало сліз за близькими людьми. Намагайтеся бути сильними та не дати емоціям взяти гору. Знаходьте необхідну підтримку у коханій людині та сім'ї. Вони допоможуть вам справитися зі всім.

Гороскоп для Дів

Риби

Рибам дуже складно стримувати емоції, особливо негативні. Цієї весни ви також часто литимете багато сліз. Відбуватимуться події, які буквально доводитимуть до істерики. Не залишайтеся з такими ситуаціями наодинці. Попросіть рідних та друзів бути поруч у найскладніші моменти.

Гороскоп для Риб

Овен

Овни – одні із найменш емоційних знаків зодіаку. Однак два найближчі місяці проявлять зовсім інші сторони характеру, ви багато плакатимете. Подекуди це навіть лякатиме та викликатиме незрозумілі почуття. Астрологи кажуть, що сльози – це не прояв слабкості, тому не варто їх боятися та соромитися.

Гороскоп для Овнів