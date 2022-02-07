Читайте детальніше гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Овна

Овни отримають новий шанс на зміни. Якщо докладете зусиль, то зможете кардинально змінити своє життя. Астрологи радять вам правильно розставити пріоритети, щоб все вчасно встигнути. Впевнено ставте перед собою завдання і йдіть вгору. У будь-яких питаннях прислухайтеся до думки оточуючих.

Увесь тиждень ви будете перебувати в чудовому настрої. Ви спрямуєте свою енергію у правильне русло і зможете надихнути своє близьке коло оточення на нові вчинки. Субота – вдалий день для генерального прибирання чи дрібного ремонту вдома.

Сприятливий день: 7 лютого

Несприятливий день: 9 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Тельця

Цього тижня Тельцям варто об'єктивно оцінити власні можливості. Якщо відчуваєте, що запланували занадто багато справ, не бійтеся їх перенести на майбутній тиждень. Зустрічі з діловими партнерами пройдуть успішно, вам можуть запропонувати вести цікавий проєкт. В особистих стосунках Тельці можуть відчути деякі труднощі. Вам треба більше проявляти романтики зі своєю другою половинкою.

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Вихідні підходять для домашніх справ та планування. Також вільний від роботи час можете присвятити друзям. Вдало пройдуть прогулянки на свіжому повітрі. Якщо маєте бажання – можете відправитися в мініподорож.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Близнюків

Близнюкам треба зосереджувати свою увагу не на конкуренції з іншими, а на тому, щоб бути кращими для самих себе. Почніть з маленьких кроків, які в результаті приведуть вас туди, де ви маєте бути. Не переживайте, якщо щось цього тижня піде не зовсім так, як ви цього хотіли. Астрологи кажуть, що на вас чекає кілька важливих уроків, яки ви маєте засвоїти.

На вихідних відбудуться певні події, які зблизять вас з сім'єю. Постарайтеся відкласти на другий план зустрічі з друзями та знайомими. Вільний час проведіть з найріднішими для вас людьми. Відпочинок від телефона і робочих чатів дозволить вам зарядитися новою енергією.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Рака

Перша половина тижня принесе Ракам хороші новини. Вашу працю з гідністю оцінять колеги та ваші близькі. Роботи вас чекає багато, втім не забувайте приділяти увагу своїм рідним. Відпочинок також потрібен і вам, адже від перевтоми ви можете дуже швидко перегоріти. Впродовж тижня стежте за своїм харчуванням, щоб покращити працездатність організму.

У другій половині тижня може статися для вас неприємна подія, втім не варто на ній акцентувати увагу. Краще зосередьтеся на глобальних планах, якщо хочете в короткі терміни реалізувати важливий для вас проєкт. У неділю чекайте в гості ваших найближчих друзів.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Лева

Левам варто більше працювати над своєю впевненістю в собі, яка вплине на всі інші сфери життя. Ваша інтуїція в цей період буде дуже загострена, тож підкаже вам, які вчинки варто робити, а від яких краще відмовитися. Загалом тиждень підходить для вирішення важливих робочих питань, спілкування з новими людьми та шопінгу.

У другій половині тижня ви відчуєте внутрішню силу. Вам захочеться гори звернути, аби досягнути всього, що ви собі задумали. Навіть маленька реалізація бажання здатна подарувати вам сили та покращити настрій.

Сприятливий день: 7 лютого

Несприятливий день: 8 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Діви

Дівам варто цього тижня брати відповідальність за кожен свій вчинок та дію. Якщо вам доручить щось керівництво, а ви розумієте, що виконати це завдання вам буде заскладно – не бійтеся в цьому зізнатися. Займайтеся виключно тим, що вмієте та тим, що вас надихає. Загалом тиждень буде стабільним, невеликі труднощі передбачаються лише у фінансовому плані.

На вихідних Діви мають всі шанси зустрітися з дуже важливою для них людиною. На вас чекає чудове проведення часу та відверта розмова, яку ви так давно чекали. Неділя вдала для сімейного відпочинку та побудови планів.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Терезів

На Терезів цього тижня чекає багато кропіткої роботи. Культивуйте у собі дисциплінованість та пунктуальність. Вас чекає чимало зустрічей та цікавих проєктів, які треба вирішити у максимально короткий термін. Будь-яку конструктивну критику постарайтеся сприймати без образ. Ваше щасливе майбутнє залежить від того, як зараз ви будете себе проявляти.

На вихідних обов'язково змініть для вас звичну обстановку. Маленькі подорожі потрібні вам для нових вражень, які здатні не лише нейтралізувати будь-який негатив, але й надихнути на нові подвиги.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня, аби бути щасливими, варто реалізувати свої глобальні плани. Також вам обов'язково треба вирішити всі питання, що пов'язані з особистим життям. Астрологи кажуть, що ви можете досягнути успіху в будь-яких справах, головне – мати бажання і не лінуватися.

Вихідні проведіть з користю для себе: збагачуйтеся цікавою інформацією, дізнавайтеся нове, відвідуйте невідомі місця та виходьте зі своєї зони комфорту. Вдало пройде спілкування з друзями та знайомими. Вони допоможуть вам внутрішньо перезавантажитися. Скорпіони можуть прислухатися до думок інших, але більше звертайте увагу на власні переконання.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Стрільця

Стрільцям цього тижня треба бути дуже відповідальними. Постарайтеся добре виконувати свою роботу та не халявити, адже згодом такі вчинки вам вилізуть боком. Загалом варто добре спланувати тиждень та дотримуватися чіткого графіку. Астрологи обіцяють вам прилив сил та натхнення в моменти, коли у вас будуть опускатися руки.

Будьте обережними у висновках та вчинках. Є ймовірність, що ви неправильно зрозумієте когось, а це потягне з собою ряд неприємних моментів. З фінансами в цей період будьте обережними. Не погоджуйтеся на сумнівні пропозиції, а також відмовтеся від будь-яких акційних товарів та розпродажів. Маєте всі шанси натрапити на недоброякісний товар.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 9 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Козерога

Астрологи радять Козерогам цього тижня не брати на себе занадто багато справ. Усі робочі завдання виконуйте в міру та не беріть на себе занадто багато зобов'язань. Розподіліть свою роботу так, аби мати ще час виконувати власні бажання.

Друга половина тижня буде напруженою. Тривалий час ви будете перебувати в депресивному стані і нічого не зможете з ним вдіяти. Щоб хоч трохи розвантажити себе від негативних помислів, запросіть в гості друзів, які допоможуть вам переключитися на позитивні думки. Загалом найбільшою проблемою Козерогів цього тижня стане особисте життя. Вам треба серйозно вирішити, як будуть надалі розвиватися ваші стосунки з коханою людиною.

Сприятливий день : 8 лютого

Несприятливий день: 11 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Водолія

Перша половина дня пройде для Водоліїв у спокійній атмосфері. Ви будете відчувати щастя, свободу та натхнення. А от у другій половині тижня ви посієте у собі зерно сумнівів щодо того, чи все ви робите правильно, і чи дійсно вам потрібне те, чим ви зараз займаєтеся. Астрологи радять зважити всі за і проти, аби побачити істину.

Вихідні вам варто провести в повному релаксі. Складіть собі план ідеального часопроведення з сім'єю або ж побудьте наодинці. Якщо захочете змінити атмосферу – вирушайте на мінівідпочинок в гори або в будь-які інші цікаві місця.

Сприятливий день: 9 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 лютого 2022 для Риб

Цього тижня Рибам треба взяти себе в руки та довести всі справи до кінця. Вас будуть мучити докори сумління, якщо ви залишите без виконання багато завдань, тому розплануйте свій час, щоб встигнути все. Від того наскільки ви добре впораєтеся зі своїми цілями, буде залежати ваш настрій. У середині тижня Риб чекають несподівані витрати на оселю.

Самотні представники знаку мають всі шанси зав'язати стосунки з цікавою особистістю. Нові стосунки наділять вас життєвими силами, зміцнять впевненість в собі та відновлять внутрішню рівновагу. Астрологи радять взяти на свої плечі позицію лідера та не відставати у саморозвитку. Постійно дізнавайтеся щось нове та будьте в епіцентрі всіх подій.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 8 лютого