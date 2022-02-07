Читайте подробнее гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Овна

Овны получат новый шанс на перемены. Если прилагать усилия, то сможете кардинально изменить свою жизнь. Астрологи советуют вам правильно расставить приоритеты, чтобы все вовремя успеть. Уверенно ставьте перед собой задачу и идите вверх. В любых вопросах прислушивайтесь к мнению окружающих.

Всю неделю вы будете пребывать в прекрасном настроении. Вы направите свою энергию в правильное русло и сможете вдохновить свой близкий круг окружения на новые поступки. Суббота – удачный день для генеральной уборки или мелкого ремонта дома.

Благоприятный день: 7 февраля

Неблагоприятный день: 9 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Тельца

На этой неделе Тельцам стоит объективно оценить собственные возможности. Если чувствуете, что запланировали слишком много дел, не бойтесь их перенести на будущую неделю. Встречи с деловыми партнерами пройдут успешно, вам могут предложить вести интересный проект. В личных отношениях Тельцы могут почувствовать некоторые трудности. Вам надо больше проявлять романтики со своей второй половинкой.

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Выходные подходят для домашних дел и планирования. Также свободное от работы время можете посвятить друзьям. Удачно пройдут прогулки на свежем воздухе. Если есть желание – можете отправиться в мини-путешествие.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Близнецов

Близнецам надо сосредотачивать свое внимание не на конкуренции с другими, а на том, чтобы быть лучшими для самих себя. Начните с маленьких шагов, которые в результате приведут вас туда, где вы должны быть. Не переживайте, если что-то на этой неделе пойдет не совсем так, как вы этого хотели. Астрологи говорят, что вас ждет несколько важных уроков, которые вы должны усвоить.

На выходных произойдут определенные события, которые сблизят вас с семьей. Постарайтесь отложить на второй план встречи с друзьями и знакомыми. Свободное время проведите с самыми родными для вас людьми. Отдых от телефона и рабочих чатов позволит вам зарядиться новой энергией.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Рака

Первая половина недели принесет Ракам хорошие новости. Ваш труд с достоинством оценят коллеги и ваши близкие. Работы вас ждет много, впрочем, не забывайте уделять внимание своим родным. Отдых также нужен и вам, ведь от переутомления вы можете очень быстро перегореть. В течение недели следите за своим питанием, чтобы улучшить работоспособность организма.

Во второй половине недели может произойти для вас неприятное событие, впрочем, не стоит на нем акцентировать внимание. Лучше сосредоточьтесь на глобальных планах, если хотите в короткие сроки реализовать важный для вас проект. В воскресенье ждите в гости ваших самых близких друзей.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Льва

Львам стоит больше работать над своей уверенностью в себе, которая повлияет на все остальные сферы жизни. Ваша интуиция в этот период будет очень обострена, поэтому подскажет вам, какие поступки стоит совершать, а от каких лучше отказаться. В целом неделя подходит для решения важных рабочих вопросов, общения с новыми людьми и шопинга.

Во второй половине недели вы почувствуете внутреннюю силу. Вам захочется горы свернуть, лишь бы достичь всего, что вы себе задумали. Даже маленькая реализация желания способна подарить вам силы и улучшить настроение.

Благоприятный день: 7 февраля

Неблагоприятный день: 8 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Девы

Девам стоит на этой неделе брать ответственность за каждый свой поступок и действие. Если вам поручит что-то руководство, а вы понимаете, что выполнить это задание вам будет сложно – не бойтесь в этом признаться. Занимайтесь исключительно тем, что умеете и тем, что вас вдохновляет. В целом неделя будет стабильной, небольшие трудности предполагаются только в финансовом плане.

На выходных Девы имеют все шансы встретиться с очень важным для них человеком. Вас ждет прекрасное времяпрепровождение и откровенный разговор, которого вы так давно ждали. Воскресенье удачное для семейного отдыха и построения планов.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Весов

Весов на этой неделе ждет много кропотливой работы. Культивируйте в себе дисциплинированность и пунктуальность. Вас ждет немало встреч и интересных проектов, которые надо решить в максимально короткий срок. Ваше счастливое будущее зависит от того, как сейчас вы будете себя проявлять.

На выходных обязательно смените привычную для вас обстановку. Маленькие путешествия нужны вам для новых впечатлений, которые способны не только нейтрализовать любой негатив, но и вдохновить на новые подвиги.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе, чтобы быть счастливыми, стоит реализовать свои глобальные планы. Также вам обязательно надо решить все вопросы, связанные с личной жизнью. Астрологи говорят, что вы можете добиться успеха в любых делах, главное – иметь желание и не лениться.

Выходные проведите с пользой для себя: обогащайтесь интересной информацией, узнавайте новое, посещайте неизвестные места и выходите из своей зоны комфорта. Удачно пройдет общение с друзьями и знакомыми. Они помогут вам внутренне перезагрузиться. Скорпионы могут прислушиваться к мнениям других, но больше обращайте внимание на собственные убеждения.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе надо быть очень ответственными. Постарайтесь хорошо выполнять свою работу и не халявить, ведь со временем такие поступки вам вылезут боком. В целом стоит хорошо спланировать неделю и придерживаться четкого графика. Астрологи обещают вам прилив сил и вдохновения в моменты, когда у вас будут опускаться руки.

Будьте осторожны в выводах и поступках. Есть вероятность, что вы неправильно поймете кого-то, а это потянет с собой ряд неприятных моментов. С финансами в этот период будьте осторожными. Не соглашайтесь на сомнительные предложения, а также откажитесь от любых акционных товаров и распродаж. Есть все шансы наткнуться на недоброкачественный товар.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 9 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Козерога

Астрологи советуют Козерогам на этой неделе не брать на себя слишком много дел. Все рабочие задачи выполняйте в меру и не берите на себя слишком много обязательств. Распределите свою работу так, чтобы иметь еще время выполнять собственные желания.

Вторая половина недели будет напряженной. Длительное время вы будете находиться в депрессивном состоянии и ничего не сможете с ним поделать. Чтобы хоть немного разгрузить себя от негативных мыслей, пригласите в гости друзей, которые помогут вам переключиться на позитивные мысли. В целом самой большой проблемой Козерогов на этой неделе станет личная жизнь. Вам надо серьезно решить, как будут в дальнейшем развиваться ваши отношения с любимым человеком.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 11 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Водолея

Первая половина недели пройдет для Водолеев в спокойной атмосфере. Вы будете испытывать счастье, свободу и вдохновение. А вот во второй половине недели вы посеите в себе зерно сомнений относительно того, все ли вы делаете правильно, и действительно ли вам нужно то, чем вы сейчас занимаетесь. Астрологи советуют взвесить все за и против, чтобы увидеть истину.

Выходные вам стоит провести в полном релаксе. Составьте себе план идеального времяпровождения с семьей или же побудьте наедине. Если захотите изменить атмосферу – отправляйтесь на мини отдых в горы или в любые другие интересные места.

Благоприятный день: 9 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 7 – 13 февраля 2022 для Рыб

На этой неделе Рыбам надо взять себя в руки и довести все дела до конца. Вас будут мучить угрызения совести, если вы оставите без выполнения много заданий, поэтому распланируйте свое время, чтобы успеть все. От того насколько вы хорошо справитесь со своими целями, будет зависеть ваше настроение. В середине недели Рыб ждут неожиданные траты на дом.

Одинокие представители знака имеют все шансы завязать отношения с интересной личностью. Новые отношения наделят вас жизненными силами, укрепят уверенность в себе и восстановят внутреннее равновесие. Астрологи советуют взять на свои плечи позицию лидера и не отставать в саморазвитии. Постоянно узнавайте что-то новое и будьте в эпицентре всех событий.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 8 февраля