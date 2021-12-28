Хозяин года будет благосклонен к знакам зодиака, которые уже четко определили свои цели и мечты и четко знают куда идут. Год обещает принести успех всем, кто не побоится выйти из своей зоны комфорта и начнет делать что-нибудь новое.

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На первом месте окажутся представители знака, которые смогут быстро принимать решения, будут действовать здесь и сейчас и не будут ждать какого-то особого момента. Несмотря на рабочие загрузки, не забывайте уделять внимание саморазвитию и ежедневно узнавать что-нибудь новое и полезное для себя.

Астрологи отмечают, что в 2022 году нужно ставить на первое место себя, а потом уже думать о других. Тигр – хищник, поэтому он прежде всего защищает себя и свою территорию, поэтому постарайтесь сделать все для того, чтобы ваши родные люди были счастливы.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков

Гороскоп на 2022 год для Овна (21 марта – 20 апреля)

2022 год принесет Овнам успех. Все предыдущие годы вы составляли планы и только ждали их осуществления, но мало что для этого делали. В год Голубого Тигра вы по-новому посмотрите на возможности, которые вас окружают, соберете все силы в кулак и сможете всем доказать, что можете добиться всего, чего хотите.

Год принесет вам много энергии, активности, креативных идей, новых друзей. Одинокие представители знака наконец-то станут на счастливую жизненную тропу и встретят свою половинку.

Гороскоп на 2022 год для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет легкий год. Вам будут во всем помогать родные, друзья и коллеги. Их поддержка покажет вам, что вы не одиноки. В первой декаде года вас ждут невероятные повороты в жизни. Вам придется принимать много решений и брать на себя сложные задачи, но все это будет стоить того, ведь приведет вас туда, где вы должны быть.

Вы наконец-то обретете свободу, начнете слушать себя и свои желания. Все проблемы в вашей жизни исчезнут так быстро, как будто их никогда и не было.

Гороскоп на 2022 год для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Астрологи говорят, что Близнецов ждет прогрессивный год. Вы будто проснетесь из спячки и повзрослеете. Голубой тигр подарит вам перспективы в каждой сфере жизни. На работе вас повысят, семейные представители знака смогут обрести гармонию, а одинокие Близнецы наконец-то обретут свою любовь.

Хозяин года отблагодарит вас, если вы научитесь рисковать и сделаете все для того, чтобы достичь своей цели. Лето идеально подходит для важных покупок – квартиры или машины.

Гороскоп на 2022 год для Раков (22 июня – 22 июля)

Астрологи отмечают, что если Раки поставили перед собой масштабные цели на 2022 год, то им ни в коем случае не следует расслабляться и почивать на лаврах. Только титанический труд и смелость принесут вам результат, который вы ожидаете увидеть в конце года. Быстрого эффекта от своих действий не ждите, все будет происходить постепенно.

В этом году вам нужно окончательно распрощаться с прошлым, ведь оно изрядно тянет вас вниз. Думайте о себе и не смотрите на успехи других. Большая кошка заставит вас самих двигаться и бежать навстречу своим мечтам, и помните, что ваша идеальная жизнь не за горами.

Гороскоп на 2022 год для Львов (23 июля – 23 августа)

Львы в 2022 году будут лидерами, почувствуют собственное достоинство, постоянно будут учиться и добиваться цели. Зажигательные представители знака станут мудрыми и спокойными. Уже в первой половине года вы найдете путь реализации запланированных проектов. Астрологи советуют находить время в рабочем ритме для родных вам людей.

Осень подарит вам интересный и насыщенный период. Одинокие Львы встретят свою половинку, а находящиеся в отношениях смогут их узаконить.

Гороскоп на 2022 год для Девы (24 августа – 23 сентября)

В новом году Девам нужно сосредоточить все свое внимание на профессиональной деятельности. Будьте инициативными, активно участвуйте в рабочих процессах. Ваша коммуникативность и новые знакомства помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что вы наконец-то наведете порядок в личной жизни и сможете улучшить финансовое состояние.

Период с марта по октябрь удачен для путешествий. Новые места помогут вам открыть новые таланты и вдохновиться на новые свершения.

Гороскоп на 2022 год для Весов (24 сентября – 23 октября)

Голубой Тигр поможет Весам во всех начинаниях. От вас только требуется четкая планировка. Вы должны знать, чего хотите получить от этого года, а не жить одним днем. Астрологи просят вас заботиться о своем здоровье и при малейших неурядицах обращаться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.

Во всех областях соблюдайте баланс. Вы должны уделять достаточно времени не только рабочим процессам, но и выделять время на хобби и отдых.

Гороскоп на 2022 год для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионов в 2022 году ждет одна небольшая проблема – это ваша лень. Вы будете быстро перегорать от своих идей и желаний, так и не использовав свой потенциал. Вы не захотите проявлять инициативу и за что-либо бороться. Чтобы ваш год не прошел монотонно, попробуйте мотивировать себя и бросать вызовы.

Астрологи просят вас не распылять свою энергию на мелочные вещи и не тратить время на странные дела и пустые разговоры.

Гороскоп на 2022 год для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы начало 2022 года проведут в прекрасном настроении. Вы найдете любовь, сможете реализовать свои желания и превратить в реальность давнюю мечту. Астрологи говорят, что вы откроете в себе новые грани и перестанете бояться чего-либо неизвестного. Денежный поток ожидается летом, ваши рабочие проекты будут очень востребованы.

Голубой Тигр подарит вам в течение года множество новых увлечений и интересных знакомств. Вы сможете встретить настоящих друзей за достаточно короткий период.

Гороскоп на 2022 год для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Новый 2022 год принесет Козерогам финансовую устойчивость. У вас появится склонность к личному росту и достижению целей. Хозяин года наделит вас выдержанностью, дисциплиной и упорством. Первая половина года удачна для радикальных решений. Если вы давно хотели переехать в другую квартиру или город – смело воплощайте желание в реальность.

Астрологи советуют вам заботиться о своем здоровье. Вы можете перейти на здоровый образ жизни, заняться спортом и достичь тех параметров тела, о которых мечтаете.

Гороскоп на 2022 год для Водолеев (21 января – 20 февраля)

Благополучный год ждет Водолеев, которые будут постоянно совершенствоваться и открывать перед собой новые горизонты. В личных отношениях многих ждут перемены. Первая половина года станет отличным периодом для погружения в свой внутренний мир. Голубой тигр поможет вам реализовать все, чего вы давно хотели, но никак не решались.

Вторая половина года подходит для покупки чего-то очень важного, или наоборот – капиталовложения. Ваша задача №1 в 2022 году – изменить свой подход к жизни и выйти из своей зоны комфорта.

Гороскоп на 2022 год для Рыб (21 февраля – 20 марта)

Астрологи отмечают, что 2022 год для Рыб пройдет достаточно насыщенно. Вы полностью измените свою жизнь и добьетесь больших результатов. Для влюбленных пар – это отличный период для брака. Голубой Тигр наделит Рыб крепким здоровьем, если вы будете следить за своим питанием и заниматься спортом.

Рыбам не стоит распыляться на мелкие дела, всегда находите время для чего-то важного, что принесет вам пользу и новые возможности.