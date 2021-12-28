Господар року буде прихильний до тих знаків зодіаку, які вже чітко визначили свої цілі та мрії та чітко знають куди йдуть. Рік обіцяє принести успіх всім, хто не побоїться вийти зі своєї зони комфорту та почне робити щось нове.

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На першому місці опиняться ті представники знаку, які зможуть швидко приймати рішення, будуть діяти тут і зараз та не чекатимуть якогось особливого моменту. Попри робочі завантаження, не забувайте приділяти увагу саморозвитку та щодня дізнаватися щось нове та корисне для себе.

Астрологи зазначають, що у 2022 році треба ставити на перше місце себе, а тоді вже думати за інших. Тигр – хижак, тож він, насамперед, захищає себе та свою територію, тож постарайтеся зробити все для того, щоб ваші рідні люди були щасливими.

Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків

Гороскоп на 2022 рік для Овна (21 березня – 20 квітня)

2022 рік принесе Овнам успіх. Усі попередні роки ви лише складали плани та лише чекали їхнього здійснення, але мало що для цього робили. У рік Блакитного Тигра ви по-новому подивитеся на можливості, які вас оточують, зберете всі сили в кулак та зможете всім довести, що можете досягнути всього чого бажаєте.

Рік принесе вам чимало енергії, активності, креативних ідей, нових друзів. Самотні представники знаку нарешті стануть на щасливу життєву стежку та зустрінуть свою половинку.

Гороскоп на 2022 рік для Тельця (21 квітня – 20 травня)

На Тельців чекає легкий рік. Вам у всьому допомагатимуть рідні, друзі та колеги. Їхня підтримка покаже вам, що ви не самотні. У першій декаді року вас чекають неймовірні повороти в житті. Вам доведеться приймати багато рішень та брати на себе складні завдання, але все це вартуватиме того, адже приведе вас туди, де ви й маєте бути.

Ви нарешті знайдете свободу, почнете слухати себе та свої бажання. Усі проблеми у вашому житті зникнуть так швидко, ніби їх ніколи й не було.

Гороскоп на 2022 рік для Близнюків (21 травня – 21 червня)

Астрологи кажуть, що на Близнюків чекає прогресивний рік. Ви ніби прокинетеся зі сплячки і подорослішаєте. Блакитний Тигр подарує вам перспективи в кожній сфері життя. На роботі вас підвищать, сімейні представники знаку зможуть знайти гармонію, а самотні Близнюки нарешті знайдуть своє кохання.

Господар року віддячить вам, якщо ви навчитеся ризикувати та зробите все для того, щоб досягнути своєї цілі. Літо ідеально підходить для важливих покупок – квартири чи машини.

Гороскоп на 2022 рік для Раків (22 червня – 22 липня)

Астрологи зазначають, що якщо Раки поставили перед собою масштабні цілі на 2022 рік, то їм в жодному випадку не варто розслаблятися та спочивати на лаврах. Лише титанічна праця та сміливість принесуть вам той результат, який ви очікуєте побачити в кінці року. Швидкого ефекту від своїх дій не чекайте, все відбуватиметься поступово.

У цьому році вам треба остаточно розпрощатися з минулим, адже воно добряче тягне вас вниз. Думайте про себе та не задивляйтеся на успіхи інших. Велика кішка змусить вас самих рухатися та бігти на зустріч своїм мріям, тож пам'ятайте, що ваше ідеальне життя не за горами.

Гороскоп на 2022 рік для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви у 2022 році будуть лідерами, відчують власну гідність, постійно будуть навчатися та досягати мети. Запальні представники знаку стануть мудрими та спокійними. Вже у першій половині року ви знайдете шлях до реалізації запланованих проєктів. Астрологи радять знаходити час в робочому ритмі для рідних вам людей.

Осінь подарує вам цікавий та насичений період. Самотні Леви зустрінуть свою кохану половинку, а ті хто перебувають у стосунках, зможуть їх узаконити.

Гороскоп на 2022 рік для Діви (24 серпня – 23 вересня)

У новому році Дівам треба зосередити всю свою увагу на професійній діяльності. Будьте ініціативними, беріть активну участь в робочих процесах. Ваша комунікативність та нові знайомства допоможуть вам просунутися кар'єрними сходами. Астрологи кажуть, що ви нарешті наведете лад в особистому житті та зможете покращити фінансовий стан.

Період від березня по жовтень вдалий для подорожей. Нові місця допоможуть вам відкрити у собі нові таланти та надихнутися на нові звершення.

Гороскоп на 2022 рік для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Блакитний Тигр допоможе Терезам в усіх починаннях. Від вас лише вимагається чіткого планування. Ви маєте знати, що хочете отримати від цього року, а не жити одним днем. Астрологи просять вас дбати за своїм здоров'ям та при найменших негараздах звертатися до лікаря, аби уникнути можливих ускладнень.

У всіх сферах дотримуйтеся балансу. Ви повинні достатньо часу приділяти не лише робочим процесам, але й виділяти час на хобі та відпочинок.

Гороскоп на 2022 рік для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

На Скорпіонів у 2022 році чекає одна невелика проблема – це ваша лінь. Ви будете дуже швидко перегорати від своїх ідей та бажань, так і не використавши свій потенціал. Ви не захочете проявляти ініціативу та за щось боротися. Щоб ваш рік не пройшов монотонно, спробуйте себе мотивувати та кидати виклики.

Астрологи просять вас не розпорошувати свою енергію на дріб'язкові речі та не витрачати час на дивні справи та порожні розмови.

Гороскоп на 2022 рік для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці початок 2022 року проведуть в прекрасному настрої. Ви знайдете кохання, зможете реалізувати свої бажання та втілити в реальність давню мрію. Астрологи кажуть, що ви відкриєте в собі нові грані та перестанете боятися чогось невідомого. Грошовий потік очікується влітку, ваші робочі проєкти будуть надзвичайно затребуваними.

Блакитний Тигр подарує вам впродовж року багато нових захоплень та цікавих знайомств. Ви зможете зустріти справжніх друзів за досить короткий період.

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів (22 грудня – 20 січня)

Новий 2022 рік принесе Козерогам фінансову стабільність. У вас з'явиться схильність до особистого зростання та досягнення цілей. Господар року наділить вас витриманістю, дисципліною та завзятістю. Перша половина року вдала для радикальних рішень. Якщо ви давно хотіли переїхати в іншу квартиру чи навіть місто – сміливо втілюйте бажання в реальність.

Астрологи радять вам дбати про своє здоров'я. Ви маєте всі шанси перейти на здоровий спосіб життя, зайнятися спортом та досягнути тих параметрів тіла, про які мрієте.

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв (21 січня – 20 лютого)

Благополучний рік чекає на тих Водоліїв, які будуть постійно вдосконалюватися та відкривати перед собою нові горизонти. В особистих стосунках багатьох чекають зміни. Перша половина року стане чудовим періодом для занурення у свій внутрішній світ. Блакитний Тигр допоможе вам реалізувати все, чого ви давно хотіли, але ніяк не наважувалися.

Друга половина року підходить для купівлі чогось дуже важливого, або ж навпаки – капіталовкладення. Ваше завдання № 1 у 2022 році – змінити свій підхід до життя та вийти зі своєї зони комфорту.

Гороскоп на 2022 рік для Риб (21 лютого – 20 березня)

Астрологи зазначають, що 2022 рік для Риб пройде досить насичено. Ви повністю зміните своє життя та досягнете великих результатів. Для закоханих пар – це чудовий період для шлюбу. Блакитний Тигр наділить Риб міцним здоров'ям, якщо ви будете слідкувати за своїм харчуванням та займатися спортом.

Рибам не варто розпорошуватися на дрібні справи, завжди знаходьте час для чогось важливого, що принесе вам користь та нові можливості.