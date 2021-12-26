Гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Овна

В Овнів цього тижня розпочнуться справжні зимові канікули. У першій половині тижня вам треба виконати всі важливі справи, а вже від п'ятниці можете розслабитися та присвятити час відпочинку. На вихідних вас чекають цікаві зустрічі з рідними та близькими друзями.

Наприкінці року ви можете зустріти на своєму шляху нових людей, які подарують вам приємні емоції. Цей час найбільш вдалий для знайомств та корисного спілкування. Астрологи кажуть, що тиждень буде вдалий для тих людей, які планують змінити зовнішній вигляд. Перевтілення добряче покращить вашу самооцінку.

У перші дні нового року Овнам будуть добре даватися монотонні завдання. Не треба одразу планувати вирішення важливих проєктів. Спробуйте почати з чогось незначного.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 29 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Тельця

На Тельців чекає приємний сюрприз у фінансовому плані. Цілком ймовірно, що керівництво нагородить вас найкращим працівником року та вручить вам грошову винагороду, яка сильно вас потішить. Астрологи кажуть, що ці гроші можете сміливо витратити на те, що давно хотіли купити.

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Цього тижня варто зайнятися своєю оселею. До початку Нового року наведіть лад та позбудьтеся від речей, які за рік вам ні разу не знадобилися. Повірте, ви не будете ними користуватися і в 2022 році, тому сміливо викидайте непотріб, щоб отримати те, що вам дійсно потрібне.

Астрологи кажуть, що ваше планування вихідних зовсім не справдяться. Якщо ви хотіли провести час у спокійній обстановці, то ваші друзі зроблять все для того, щоб вони вийшли активними та насиченими. Гарний настрій у перші дні Нового року вам забезпечено!

Сприятливий день: 2 січня

Несприятливий день: 31 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Близнюків

Близнюкам треба присвятити початок тижня плануванню. Подумайте над тим, чого ви хочете досягнути в новому році та яких зусиль треба прикласти, аби отримати бажаний результат. Астрологи кажуть, що справжній успіх вас чекає лише тоді, коли ви наважитеся на кардинальні зміни і зможете покинути свою зону комфорту.

Гроші в цей період не варто витрачати на різні потреби. Грамотно підходьте до покупок, адже потім будете жаліти про те, що витратили гроші не зовсім на те, що хотіли. У стосунках з коханою половинкою будьте спокійними. Не варто занадто емоційно проявляти свої почуття.

Перші дні нового року – чудовий час для прийняття важливого кроку у житті. Не питайтеся порад у друзів та рідних, просто знайте, що якщо ви будете вірити в себе, то у вас все вийде. Неділя – чудовий час для релаксу та самовдосконалення.

Сприятливий день: 2 січня

Несприятливий день: 29 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Рака

Цього тижня на Раків чекає багато спілкування. Вам доведеться узгодити всі робочі процеси та приділити достатньо часу своїй сім'ї. Не виключено, що наприкінці року вам напише старий друг, який захоче відновити втрачений зв'язок.

Астрологи не дуже рекомендують вам займатися важкими фізичними вправами, адже в цей період є ризик зазнати травми. Краще виділіть пів години після роботи на невеличку прогулянку. Свіже повітря покращить ваше самопочуття.

Вихідні вдалі для занять творчістю. Якщо ви любите вишивати, в'язати або малювати, то перші дні року ідеально підійдуть для того, щоб робити те, що ви сильно любите. За можливості, долучіть до спільного процесу свою сім'ю.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 2 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Лева

На Левів чекає насичений тиждень. У понеділок вам треба виконати чимало важливих справ, а у вівторок вже завершити всі робочі проєкти. Усі завдання, які ви відкладали у довгий ящик дадуть про себе знати, тому їх краще вирішити до 1 січня та не входити в Новий рік з незакритими питаннями.

Якщо ви хочете досягнути чогось конкретного в перший місяць року, то починайте негайно діяти. Не варто сподіватися на долю чи щасливий випадок. Все у ваших руках, тож і майбутнє залежить від ваших конкретних кроків.

Самотні представники знаку мають всі шанси на гучному святкуванні Нового року познайомитися зі своєю майбутньою половинкою. Астрологи кажуть, що ваші стосунки будуть розвиватися досить стрімко та принесуть у ваше життя лише позитив.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 2 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Діви

Астрологи радять Дівам забути про роботу та приділити час собі. Вам треба зустріти Новий рік в гарному настрої, а через постійну зайнятість до вигорання вам подати рукою. Щоб не бути в депресивному стані, радимо звернути увагу на самопочуття та свої потреби.

Середина тижня вдала для планування нового року та постановки цілей. Розпишіть детально все, що ви хочете отримати у 2022 році. Плани пов'язані із самоосвітою, подорожами та спортом обов'язково реалізуються.

Навчіться цього тижня відсіювати потрібні плани від другорядних. Не варто витрачати час на речі, які не принесуть жодної користі. Субота – вдалий день для зустрічей з друзями, а неділю можете повністю присвятити своїй родині.

Сприятливий день: 27 грудня

Несприятливий день: 31 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Терезів

На Терезів чекає успішний тиждень. Всі справи вам будуть даватися легко, а в Новий рік ви увійдете з чистими помислами та завершеними завданнями. Астрологи радять залишити у 2021 році всі старі образи та почати нову сторінку життя з чистого аркуша.

Щодо грошей, то вам варто трохи поекономити, адже вже в перший тиждень нового року вам знадобиться чималенька сума. На представників знаку, які перебувають в романтичних стосунках чекають сюрпризи.

Вихідні проведіть так, як вам заманеться. Ви маєте можливість чудово провести час вдома, або ж зустрітися з друзями. Неділя підходить для повного релаксу, тому заздалегідь сплануйте цей день так, як ви давно хотіли.

Сприятливий день: 27 грудня

Несприятливий день: 29 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Скорпіона

У першій половині тижня Скорпіонів чекають фінансові витрати. Ближче до вихідних ситуація стабілізується, втім намагайтеся зараз контролювати свої кошти та не купувати речей, які не є для вас вкрай важливими. На роботі пануватиме прекрасна атмосфера. Ваші колеги підтримають вас в усьому та допоможуть вирішити складне питання.

Астрологи радять всі справи завершити до п'ятниці, якщо ж ви зі свого списку не викреслите кілька завдань, значить вони не були такими важливими. Краще забудьте про них та починайте рік з чистого аркуша.

На вихідних не варто починати ніяких важливих справ. Присвятіть дні відпочинку, зустрічам з друзями. Слідкуйте за своїм харчуванням, постарайтеся вживати лише здорову їжу та виключити всі шкідливі продукти.

Сприятливий день: 28 грудня

Несприятливий день: 29 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Стрільця

Перед Новим роком Стрільцям треба зібрати всі сили в кулак та зробити останній ривок. Прикладіть зараз максимум зусиль, щоб закрити всі хвости. Уникайте пліток та інтригів, які вируватимуть навколо вас. Зосередьтеся на собі та не звертайте увагу на непорозуміння інших.

Самотні представники знаку мають всі шанси побудувати романтичні стосунки з людиною, яка вам дуже подобається. Ймовірно, вас навіть запросять зустрічати Новий рік в цікавому місці. Якщо хочете весело провести час і не боїтеся нової компанії – можете сміливо погоджуватися.

Вихідні пройдуть дуже насичено. На вас чекає багато поїздок, натхненних розмов та креативних ідей. Зорі кажуть, що з початком 2022 року у ваше життя прийде любов, гармонія та щастя.

Сприятливий день: 27 грудня

Несприятливий день: 2 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Козерога

Цього тижня на Козерогів чекає приємний період на роботі. Ваші колеги подарують вам лише радість та гарний настрій, а керівництво вас похвалить за добре виконані проєкти. Усі ваші заплановані справи йтимуть як по маслу, тож наприкінці року ви будете задоволені собою.

У середу ймовірне погіршення вашого самопочуття. Астрологи радять вам взяти вихідний та трохи відпочити, адже зайве перевантаження вас ще більше виснажить. Гроші в цей день в жодному випадку не позичайте, оскільки будете навіть незначну суму дуже довго віддавати.

Вихідні вдалі для планування. Подумайте, які вам кроки треба зробити, щоб реалізувати поставлені цілі. На січень можете планувати походи до перукаря, косметолога чи стиліста. Зміна зовнішності піде вам на користь.

Сприятливий день : 31 грудня

Несприятливий день: 29 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Водолія

Цього тижня від правильних рішень буде залежати подальша доля Водоліїв. Зробіть все так, щоб ви були задоволені. Приймайте нові виклики і досягнете значних успіхів. На початку тижня можете спланувати свою відпустку. Дні вдалі для купівлі квитків та турів.

Після того, як вирішите важливі робочі справи, не забудьте приділити час своїй сім'ї. Щирі розмови та прогулянки зблизять вас та подарують вам цікаві емоції. Вівторок – вдалий день для покупок. Обрані товари прослужать вам дуже довго.

Будьте трішки секретними цього тижня. Не варто нікому розповідати про свої плани та цілі. Таким чином ви вбережетеся від негативних наслідків. Спробуйте вийти зі своєї зони комфорту та зробіть своє життя активнішим.

Сприятливий день: 31 грудня

Несприятливий день: 1 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 27 грудня – 2 січня 2022 для Риб

Тиждень для Риб виявиться трохи бентежним. Вам доведеться провести його в режимі нон-стоп, аби встигнути довершити всі важливі справи. Астрологи радять вам відмовитися від тривалих відпочинків, краще в цей час виконати щось важливе, а повністю розслабитися ви зможете на вихідних.

У середині тижня не варто брати гроші в борг чи оформляти кредити. Якщо хочете придбати щось із техніки – зробіть це в новому році. Слідкуйте в цей період за своїм станом здоров'я: частіше вимірюйте тиск та робіть вправи для спини.

В особистому житті більше прислухайтеся до свого партнера. Після відвертої розмови ваші стосунки стануть міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 29 грудня