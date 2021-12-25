У сучасному світі на вбрання знаменитостей звертають увагу всі. Саме зірки та інстаграм-модниці показують у своїх профілях цікаві образи, які хочуть повторити дівчата з усього світу.

Зверніть увагу Фатальна жінка: 10 найкращих виходів Меган Фокс за 2021 рік

Такі модні інфлюенсери, як Леоні Ганне, Ельза Госк та Жюлі Феррері впродовж року тішили нас своїми образами, від яких неможливо відвести погляд. А от Розі Гантінгтон-Вайтлі, Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер постійно потрапляти під приціли стрітстайл-фотографів.

У 2021 році Меган Фокс зайняла ще одну нішу. Окрім своєї акторської кар’єри, знаменитість зуміла привернути увагу до своєї персони модними виходами. Зі стилісткою Мейв Рейлі зірка склала такі образи, які просто неможливо забути.

Леоні Ганне

Леоні Ганне можна сміливо цього року назвати амбасадоркою зеленого кольору. Білявка створила з цим негласним кольором від Bottega Veneta величезну кількість образів. Модна інфлюенсерка вчила прихильників поєднувати трендовий рожевий та зелений кольори, які були на піку популярності у весняно-літній сезон.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Також знаменитість показувала на своєму прикладі поєднання зеленого тренчу з лимонною сумкою та неоновими туфлями.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк цього року стала мамою, втім поява дитини зовсім не завадила їй створювати щотижня по кілька надзвичайно стильних образів. Витончена манекенниця на своєму прикладі показала, чому не варто боятися жакетів оверсайз.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Ельза доповнила об’ємним сірим блейзером рожевий костюм та туфлі з бантиками, а також поєднала з ним білі штани. Саме в цих образах манекенниця з’являлася під час Тижня моди у Нью-Йорку восени.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі, як завжди, демонструвала своїм прихильникам цікаві та лаконічні аутфіти. Папараці навесні підловили модель у розкішному червоному шкіряному тренчі, а влітку білявка показала трендовий look.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Розі одягнула базову білу футболку та сорочку, яку поєднала з бежевими штанами. Таке тріо користувалося особливою популярністю у модниць зі всього світу.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Жюлі Феррері

Французька інфлюенсерка показала трендовий верхній одяг осінньо-зимового сезону – дублянку. До стильного виробу блогерка підібрала сумку з того ж матеріалу, з якого була зроблена дублянка.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Нащодавно модниця з Корсики продемонструвала показала чарівний look в голубому кольорі. За східним календарем 2022 рік триватиме під егідою Блакитного Водяного Тигра, тож аби задобрити господаря року, Жюлі приміряла голубий в’язаний светр з шерстяним коротким пальто та голубими джинсами.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Гейлі Бібер

Модна ікона Гейлі Бібер впродовж року майже не розлучалася зі шкіряними виробами. На своєму прикладі знаменитість показала, як можна ефектно розбавити темний образ завдяки яскравій сумці. Під час двох виходів у шкіряному тренчі та жакеті, Гейлі довершувала аутфіти бузковим та зеленим клатчем.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Меган Фокс

Вибрати найкращий образ Меган Фокс у 2021 році просто неможливо, адже кожен вихід розкішної брюнетки спричиняв фурор у мережі. Навесні акторка потрапила під приціл стрітстайл-фотографів у відвертому червоному костюмі. 35-річна знаменитість доповнила аутфіт червоним бра та босоніжками на масивній платформі.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

На концерті свого бойфренда Колсона Бейкера Меган Фокс з’явилася у сірому тренчі довжини міді з фактурними від шведського модного будинку Acne Studios. Ефектний look зірка "Трансформерів" доповнила анімалістичною сумкою та босоніжками з блискітками.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

Кендалл Дженнер

У 2021 році на модну арену вийшли шкіряні штани широкого крою, які можна легко поєднати з будь-яким одягом. Модель Кендалл Дженнер обрала чорний жакет оверсайз та закріпила волосся трендовою прикрасою з нульових – крабиком.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму

На дні народженні друга Кендалл показала, як вдало розбавити чорну коротку сукню. Вона одягнула яскраво-червоні мюлі та мінімалістичну червону сумку на ланцюжку.



Найкращі виходи зірок у 2021 році / Фото з інстаграму