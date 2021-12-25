В современном мире на наряды знаменитостей обращают внимание все. Именно звезды и инстаграм-модницы показывают в своих профилях интересные образы, которые хотят повторить девушки со всего мира.

Обратите внимание Роковая женщина: 10 лучших выходов Меган Фокс за 2021 год

Такие модные инфлюенсеры, как Леони Ханне, Эльза Хоск и Жюли Феррери в течение года радовали нас своими образами, от которых невозможно отвести взгляд. А вот Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер постоянно попадали под прицелы стритстайл-фотографов.

В 2021 году Меган Фокс заняла еще одну нишу. Помимо своей актерской карьеры, знаменитость сумела привлечь внимание к своей персоне модными выходами. Со стилистом Мейв Рейли звезда составила такие образы, которые просто невозможно забыть.

Леони Ханне

Леони Ханне можно смело в этом году назвать амбассадором зеленого цвета. Блондинка создала с этим негласным цветом от Bottega Veneta огромное количество образов. Модный инфлюенсер учила поклонников сочетать трендовый розовый и зеленый цвета, которые были на пике популярности в весенне-летний сезон.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Также знаменитость показывала на своем примере сочетание зеленого тренча с лимонной сумкой и неоновыми туфлями.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Эльза Хоск

Шведская модель Эльза Хоск в этом году стала мамой, впрочем появление ребенка совсем не помешало ей создавать каждую неделю по несколько необычайно стильных образов. Изящная манекенщица на своем примере показала, почему не стоит бояться жакетов оверсайз.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Эльза дополнила объемным серым блейзером розовый костюм и туфли с бантиками, а также соединила с ним белые брюки. Именно в этих образах манекенщица появлялась во время Недели моды в Нью-Йорке осенью.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Рози Хантингтон-Уайтли

Британская модница Рози Хантингтон-Уайтли, как всегда, демонстрировала своим поклонникам интересные и лаконичные аутфиты. Папарацци весной подловили модель в роскошном красном кожаном тренче, а летом блондинка показала трендовый look.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Рози надела базовую белую футболку и рубашку, которую соединила с бежевыми штанами. Такое трио пользовалось особой популярностью у модниц со всего мира.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Жюли Феррери

Французский инфлюенсер показала трендовую верхнюю одежду осенне-зимнего сезона – дубленку. К стильному изделию блогер подобрала сумку из того же материала, из которого была сделана дубленка.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Надавно модница с Корсики продемонстрировала очаровательный look в голубом цвете. По восточному календарю 2022 год продлится под эгидой Голубого Водяного Тигра, поэтому чтобы задобрить хозяина года, Жюли примерила голубой вязаный свитер с шерстяным коротким пальто и голубыми джинсами.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Хейли Бибер

Модная икона Хейли Бибер в течение года почти не расставалась с кожаными изделиями. На своем примере знаменитость показала, как можно эффектно разбавить темный образ благодаря яркой сумке. Во время двух выходов в кожаном тренче и жакете, Хейли довершала аутфиты сиреневым и зеленым клатчем.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Меган Фокс

Выбрать лучший образ Меган Фокс в 2021 году просто невозможно, ведь каждый выход роскошной брюнетки вызывал фурор в сети. Весной актриса попала под прицел стритстайл-фотографов в откровенном красном костюме. 35-летняя знаменитость дополнила аутфит красным бра и босоножками на массивной платформе.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

На концерте своего бойфренда Колсона Бейкера Меган Фокс появилась в сером тренче длины миди от шведского модного дома Acne Studios. Эффектный look звезда "Трансформеров" дополнила анималистической сумкой и босоножками с блестками.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

Кендалл Дженнер

В 2021 году на модную арену вышли кожаные брюки широкого кроя, которые можно легко совместить с любой одеждой. Модель Кендалл Дженнер выбрала черный жакет оверсайз и закрепила волосы трендовым украшением из нулевых – крабиком.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма

На дне рождения друга Кендалл показала, как удачно разбавить черное короткое платье. Она надела ярко-красные мюли и минималистскую красную сумку на цепочке.



Лучшие выходы звезд в 2021 году / Фото из инстаграма