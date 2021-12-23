Весь год американская 35-летняя актриса поражала поклонников безупречными образами. Своему кардинальному перевоплощению она обязана звездной стилистке Мэйв Рейли, которая помогла Меган заново познакомиться с фанатами в новом амплуа.

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Именно благодаря ей забытая актриса "Трансформеров", которая в последнее время поставила на паузу карьеру, вдруг стала иконой стиля, модным инфлюенсером и одной из самых желанных героинь для рекламных брендов.

Я стала похожей на Феникса, возродившегося из пепла. Меня в один момент все забыли, а потом вдруг говорят: "Подожди секунду. Мы не должны были этого делать. Давайте вернем ее обратно,

– комментировала последнее десятилетие карьеры и свое триумфальное возвращение в шоу-биз Меган Фокс в одном из своих интервью.

Фантастическая смена имиджа и любовь миллионов модниц со всего мира пришли к Меган Фокс вместе с отношениями с Колсоном Бейкером. Стилистка Мэйв Рейли давно была знакома с музыкантом под псевдонимом Machine Gun Kelly, поэтому после слухов в сети об их романе, позвонила ему и спросила, есть ли у нее возможность одевать звезду.

"Меган сама перезвонила мне через 5 минут со словами: "Умоляю, помоги мне", и мы договорились встретиться у нее дома. Первым делом я избавилась от 95% ее гардероба и отдала их на благотворительность. Меган сказала: "Делай все, что хочешь, но теперь мне нужна новая одежда". Я быстро поняла, что она готова к любым экспериментам, и буквально за два дня мы придумали для нее более 45 образов. Это было около года назад. Мне показалось, что новые отношения, новая жизнь – лучший момент для перерождения Меган Фокс. И я была права", – отметила Мэйв Рейли.

Теперь мир надолго запомнит все безупречные образы Меган не только на красных дорожках, но и во время повседневных выходов. Каждый раз звезда демонстрировала такие образы, от которых просто невозможно отвести взгляд.

Подытоживая 2021 год, стилист Мэйв Рейли опубликовала в своем инстаграме 10 лучших образов Меган Фокс, которыми она гордится.



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Лучшие образы Меган Фокс за 2021 год / Фото из инстаграма Мэйв Рейли