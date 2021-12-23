Увесь рік американська 35-річна акторка вражала прихильників бездоганними образами. Своєму кардинальному перевтіленню вона завдячує зірковій стилістці Мейв Рейлі, яка допомогла Меган заново познайомитися з фанатами в новому амплуа.

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Саме їй завдяки забута акторка "Трансформерів", яка останнім часом поставила на паузу кар’єру, раптом стала іконою стилю, модною інфлюенсеркою та однією з найбажаніших героїнь для рекламних брендів.

Я стала схожою на Фенікса, який відродився з попелу. Мене в один момент всі забули, а потім раптом кажуть: "Почекай секунду. Ми не повинні були цього робити. Давайте повернемо її назад,

– коментувала останнє десятиліття кар’єри та своє тріумфальне повернення в шоу-біз Меган Фокс в одному зі своїх інтерв'ю.

Фантастична зміна іміджу та любов мільйонів модниць зі всього світу прийшли до Меган Фокс разом зі стосунками з Колсоном Бейкером. Стилістка Мейв Рейлі давно була знайома з музикантом під псевдонімом Machine Gun Kelly, тож після чуток в мережі про їхній роман, зателефонувала йому та запитала, чи є у неї можливість одягати зірку.

"Меган сама передзвонила мені через 5 хвилин зі словами: "Благаю, допоможи мені", і ми домовилися зустрітися у неї вдома. Насамперед я позбулася 95% її гардеробу і віддала їх на благодійність. Меган сказала: "Роби все, що хочеш, але тепер мені потрібен новий одяг". Я швидко зрозуміла, що вона готова до будь-яких експериментів, і буквально за два дні ми придумали для неї понад 45 образів. Це було близько року тому. Мені здалося, що нові відносини, нове життя – кращий момент для переродження Меган Фокс. І я була права", – зазначила Мейв Рейлі.

Тепер світ надовго запам’ятає усі бездоганні образи Меган не лише на червоних доріжках, але й під час повсякденних виходів. Кожного разу зірка демонструвала такі образи, від яких просто неможливо відвести погляд.

Підсумовуючи 2021 рік, стилістка Мейв Рейлі опублікувала у своєму інстаграмі 10 найкращих образів Меган Фокс, якими вона пишається.



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Найкращі образи Меган Фокс за 2021 рік / Фото з інстаграму Мейв Рейлі