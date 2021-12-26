Читайте подробнее гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2021 для всех знаков Зодиака.

Читайте также Встречаем 2022: какое животное стало символом в этом году и в чем надо отмечать праздник

Гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Овна

У Овнов на этой неделе начнутся настоящие зимние каникулы. В первой половине недели вам предстоит выполнить все важные дела, а уже с пятницы можете расслабиться и посвятить время отдыху. В выходные вас ждут интересные встречи с родными и близкими друзьями.

В конце года можно встретить на своем пути новых людей, которые подарят вам приятные эмоции. Это время наиболее удачное для знакомств и полезного общения. Астрологи говорят, что неделя будет удачной для тех людей, которые планируют изменить внешний вид. Перевоплощение хорошо улучшит вашу самооценку.

В первые дни нового года Овнам будут хорошо даваться монотонные задания. Не нужно сразу планировать решение важных проектов. Попытайтесь начать с чего-то незначительного.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 29 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Тельца

Тельцов ждет приятный сюрприз в финансовом плане. По всей вероятности, руководство наградит вас лучшим работником года и вручит вам денежное вознаграждение, которое сильно вас порадует. Астрологи говорят, что эти деньги можете смело потратить на то, что давно хотели купить.

Читайте также Лучшие выходы звезд и модных инфлюенсеров в 2021 году, которые вас удивят

На этой неделе стоит заняться своим домом. До начала Нового года наведите порядок и избавьтесь от вещей, которые за год вам ни разу не понадобились. Поверьте, вы не будете ими пользоваться и в 2022 году, поэтому смело выбрасывайте хлам, чтобы получить то, что вам действительно нужно.

Астрологи говорят, что ваши планы на выходные совсем не оправдаются. Если вы хотели провести время в спокойной обстановке, ваши друзья сделают все для того, чтобы они получились активными и насыщенными. Хорошее настроение в первые дни Нового года вам обеспечено!

Благоприятный день: 2 января

Неблагоприятный день: 31 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Близнецов

Близнецам следует посвятить начало недели планированию. Подумайте над тем, чего вы хотите достичь в новом году и какие усилия нужно приложить, чтобы получить желаемый результат. Астрологи говорят, что настоящий успех вас ждет только тогда, когда вы решитесь на кардинальные изменения и сможете покинуть свою зону комфорта.

Деньги в этот период не стоит тратить на разные нужды. Грамотно подходите к покупкам, ведь потом будете жалеть о том, что потратили деньги не совсем на то, что хотели. В отношениях со второй половинкой будьте спокойны. Не следует слишком эмоционально проявлять свои чувства.

Первые дни нового года – прекрасное время для принятия важного шага в жизни. Не спрашивайте советов у друзей и родных, просто знайте, что если вы будете верить в себя, то у вас все получится. Воскресенье – прекрасное время для релакса и самосовершенствования.

Благоприятный день: 2 января

Неблагоприятный день: 29 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Рака

На этой неделе Раков ждет много общения. Вам придется согласовать все рабочие процессы и уделить достаточно времени вашей семье. Не исключено, что в конце года вам напишет старый друг, который захочет восстановить утраченную связь.

Астрологи не очень рекомендуют вам заниматься тяжелыми физическими упражнениями, ведь в этот период есть риск травмироваться. Лучше выделите полчаса после работы на небольшую прогулку. Свежий воздух улучшит ваше самочувствие.

Выходные удачные для занятий творчеством. Если вы любите вышивать, вязать или рисовать, то первые дни года идеально подойдут для того, чтобы делать то, что вы любите. По возможности, включите в общий процесс свою семью.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 2 января

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Льва

Львов ждет насыщенная неделя. В понедельник вам предстоит выполнить немало важных дел, а во вторник уже завершить все рабочие проекты. Все задачи, которые вы откладывали в долгий ящик, дадут о себе знать, поэтому их лучше решить до 1 января и не входить в Новый год с незакрытыми вопросами.

Если вы хотите достичь чего-либо конкретного в первый месяц года, то начинайте немедленно действовать. Не стоит надеяться на судьбу или счастливый случай. Все в ваших руках, и будущее зависит от ваших конкретных шагов.

Одинокие представители знака имеют все шансы на громком праздновании Нового года познакомиться со своей будущей половинкой. Астрологи говорят, что ваши отношения будут развиваться довольно быстро и принесут в вашу жизнь только позитив.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 2 января

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Девы

Астрологи советуют Девам забыть о работе и уделить время себе. Вам нужно встретить Новый год в хорошем настроении, а из-за постоянной занятости до выгорания вам подать рукой. Чтобы не быть в депрессивном состоянии, рекомендуем обратить внимание на самочувствие и свои потребности.

Середина недели удачна для планирования нового года и постановки целей. Подробно распишите все, что вы хотите получить в 2022 году. Планы, связанные с самообразованием, путешествиями и спортом, обязательно реализуются.

Научитесь на этой неделе отсеивать нужные планы от второстепенных. Не стоит тратить время на вещи, которые не принесут никакой пользы. Суббота – удачный день для встреч с друзьями, а воскресенье можете полностью посвятить семье.

Благоприятный день: 27 декабря

Неблагоприятный день: 31 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Весов

Весов ждет успешная неделя. Все дела вам будут даваться легко, а в Новый год вы войдете с чистыми помыслами и завершенными задачами. Астрологи советуют оставить в 2021 году все старые обиды и начать новую страницу жизни с чистого листа.

Что касается денег, вам стоит немного поэкономить, ведь уже в первую неделю нового года вам понадобится немалая сумма. Представителей знака, которые находятся в романтических отношениях ждут сюрпризы.

Выходные проведите так, как вам вздумается. Вы можете отлично провести время дома, или же встретиться с друзьями. Воскресенье подходит для полного релакса, поэтому заранее спланируйте этот день, как вы давно хотели.

Благоприятный день: 27 декабря

Неблагоприятный день: 29 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Скорпиона

В первой половине недели скорпионов ждут финансовые расходы. Ближе к выходным ситуация стабилизируется, впрочем старайтесь сейчас контролировать свои средства и не покупать вещи, которые не являются для вас крайне важными. На работе будет царить прекрасная атмосфера. Ваши коллеги поддержат вас и помогут решить сложный вопрос.

Астрологи советуют все дела завершить до пятницы, если же вы из своего списка не вычеркнете несколько задач, значит, они не были такими важными. Лучше забудьте о них и начинайте год с чистого листа.

На выходных не следует начинать никаких важных дел. Посвятите дни отдыху, встречам с друзьями. Следите за своим питанием, постарайтесь употреблять только здоровую пищу и исключить все вредные продукты.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 29 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Стрельца

Перед Новым годом Стрельцам нужно собрать все силы в кулак и сделать последний рывок. Приложите сейчас максимум усилий, чтоб закрыть все хвосты. Избегайте сплетен и интриг, которые будут бурлить вокруг вас. Сосредоточьтесь на себе и не обращайте внимания на недопонимания других.

Одинокие представители знака имеют все шансы построить романтические отношения с человеком, который вам очень нравится. Вероятно, вас даже пригласят встречать Новый год в увлекательном месте. Если хотите весело провести время и не боитесь новой компании – можете смело соглашаться.

Выходные пройдут очень насыщенно. Вас ждет много поездок, воодушевленных разговоров и креативных идей. Звезды говорят, что с началом 2022 года в вашу жизнь придет любовь, гармония и счастье.

Благоприятный день: 27 декабря

Неблагоприятный день: 2 января

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Козерога

На этой неделе Козерогов ждет приятный период на работе. Ваши коллеги подарят вам только радость и хорошее настроение, а руководство вас похвалит за хорошо исполненные проекты. Все ваши запланированные дела будут идти как по маслу, так что в конце года вы будете довольны собой.

В среду возможно ухудшение вашего самочувствия. Астрологи советуют вам взять выходной и немного отдохнуть, ведь лишняя перегрузка может вас еще больше истощить. Деньги в этот день ни в коем случае не одалживайте, поскольку будете даже незначительную сумму очень долго отдавать.

Выходные удачны для планирования. Подумайте, какие вам шаги нужно предпринять, чтобы реализовать поставленные цели. На январь можете планировать походы к парикмахеру, косметологу или стилисту. Изменение внешности пойдет вам на пользу.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 29 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Водолея

На этой неделе от правильных решений будет зависеть дальнейшая судьба Водолеев. Сделайте все так, чтобы вы были довольны. Принимайте новые вызовы и добьетесь значительных успехов. В начале недели вы можете спланировать свой отпуск. Дни удачные для покупки билетов и туров.

После того как решите важные рабочие дела, не забудьте уделить время своей семье. Откровенные разговоры и прогулки сблизят вас и подарят вам интересные эмоции. Вторник – удачный день для покупок. Выбранные товары прослужат вам очень долго.

Будьте немножко секретными на этой неделе. Не стоит никому рассказывать о своих планах и целях. Таким образом вы убережетесь от негативных последствий. Попробуйте выйти из своей зоны комфорта и сделайте свою жизнь более активной.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 1 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января 2022 для Рыб

Неделя для Рыб окажется немного тревожной. Вам придется провести ее в режиме нон-стоп, чтобы успеть завершить все важные дела. Астрологи советуют вам отказаться от длительных отпусков, лучше в это время выполнить что-нибудь важное, а полностью расслабиться вы сможете на выходных.

В середине недели не стоит брать деньги взаймы или оформлять кредиты. Если хотите приобрести что-нибудь из техники – сделайте это в новом году. Следите в этот период за состоянием здоровья: чаще измеряйте давление и делайте упражнения для спины.

В личной жизни больше прислушивайтесь к своему партнеру. После откровенного разговора ваши отношения станут крепче и надежнее.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 29 декабря​