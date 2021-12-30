Астрологи зазначають, що Тигр принесе всім знакам зміни. Для більшості вони виявляться позитивними та зможуть круто змінити ваше життя. Якщо ви давно хотіли змінити щось у своєму житті, то маєте чудову можливість раз і назавжди розпрощатися з гнітючим минулим.

До теми Гороскоп на 2022 рік Блакитного Тигра: астрологи підготували прогнози для всіх знаків зодіаку

На відміну від Білого Бика господар 2022 року Блакитний Тигр подарує рік благополучніший та спокійніший. Багато людей зможуть прокинутися зі сплячки та досягнути успіхів у багатьох галузях. Також Тигр подарує любов та гармонію в особистих стосунках.

Східний гороскоп на 2022 рік за роком народження

Східний гороскоп на 2022 рік для Щура

Астрологи кажуть, що народжені в рік Щура матимуть багато можливостей, але чи зуміють вони їх використати, залежить від них самих. Загалом рік готує вам майданчик для творчого самовираження та освоєння чогось нового. 2022 рік принесе вам багато змін, які позитивно на вас вплинуть.

Східний гороскоп на 2022 рік для Бика

Для Биків рік буде сповнений пригод. Початок року спочатку буде таким буденним та простим, але вже ближче до літа ваше життя заграє новими барвами. На своєму шляху ви зустрінете багато цікавих людей, здобудете новий досвід, знання та почнете втілювати в реальність давню мрію.

Блакитний Тигр в усьому вам допоможе, якщо ви не будете впертими. Прислухайтеся до думки інших, але не забувайте остаточні рішення приймати за покликом серця.

Східний гороскоп на 2022 рік для Тигра

На свій рік Тигри чекали 12 років. Ви будете увесь рік перебувати під покровою господаря року, тож він вбереже вас від усіх негараздів. У 2022 році можете сміливо розпочинати бізнес, змінювати професію, пробувати щось нове, відправлятися у далекі подорожі та зголошуватися на будь-які шалені пропозиції. В особистих стосунках все буде гладко та стабільно.

Східний гороскоп на 2022 рік для Кролика/Кота

У Кролика/Кота успіх буде чергуватися з невдачами. Головна нестабільність буде пов'язана з фінансами: гроші то йтимуть вам у руки, то тікатимуть від вас. У 2022 році краще не здійснювати ніяких дороговартісних покупок. Щоб не сталося, не втрачайте віру в себе та зберігайте оптимізм. У рік Блакитного Тигра вам захочеться більше домашнього затишку, тож приділяйте достатньо часу своїй сім'ї.

Східний гороскоп на 2022 рік для Дракона

Народжені в рік Дракона повинні невпинно працювати, аби досягнути успіху. Якщо ви свідомо і відповідально поставитеся до всіх сфер життя, то отримаєте вигідні дивіденди. Вже в другій половині року Блакитний Тигр наділить вас щасливими моментами в особистому житті та бізнесі. На вас чекає внутрішній ріст, багато знайомств та можливостей. Зробіть все для того, щоб у 2022 році було менше розмов, а більше дій та результатів.

Східний гороскоп на 2022 рік для Змії

На початку року Змію чекає трохи клопотів, однак ви зможете все швидко вирішити. Блакитний тигр допоможе вам розпізнати справжніх друзів та недоброзичливців. Не намагайтеся повернути людей з минулого, адже ви вже не зможете повернути попередні стосунки. Самотні представники знаку мають всі шанси зустріти свою половинку наприкінці літа. Восени ви кардинально зміните оточення та вподобання, і це піде вам лише на користь.

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Східний гороскоп на 2022 рік для Коня

Представників, які народилися в рік Коня затягне вир подій. Вас чекає дуже активний та насичений час. Чітко сформулюйте одну мету, до якої будете йти, щоб не розпорошуватися на непотрібні речі. У 2022 році ви познайомитеся з людьми, які відкриють вам двері в те майбутнє, про яке ви завжди мріяли. Ваша самооцінка зросте разом з вашими амбіціями, тож ви почнете себе любити та поважати, як ніколи раніше.

Східний гороскоп на 2022 рік для Кози

2022 рік стане для Кози визначальним. Ви отримаєте винагороди за всі свої старання та працелюбність. Доля подарує вам нові кар'єрні можливості, збільшення фінансів та переїзд у власне житло. Для самотніх представників знаку Блакитний Тигр підготує зустріч з людиною, з якою у вас зав'яжуться довготривалі стосунки. Якщо це буде справжнє кохання, то ви маєте всі шанси одружитися вже наприкінці року.

Східний гороскоп на 2022 рік для Мавпи

На Мавп чекає рік сповнений сприятливих моментів. У певний період ви будете відчувати себе самотніми та виснаженими, втім як тільки-но візьмете в себе в руки, ваше життя почне покращуватися. Проявляйте цього року настирливість та наполегливість, щоб досягнути бажаного. У 2022 році Мавпам треба навчитися казати "ні" та перестати робити речі, які не приносять вам задоволення.

Східний гороскоп на 2022 рік для Півня

Півень відчує 2022 рік зовсім по-іншому, ніж попередній. У вас розпочнуться певні труднощі в житті, але через деякий час ви лише подякуєте всім ситуаціям, які склалися. З другою половинкою можуть бути сильні розбіжності або ж навіть розлучення, натомість у вас є всі шанси зустріти справжню любов. Фінансова складова буде стабільною, втім аби збільшити дохід, вам треба буде добряче постаратися.

Східний гороскоп на 2022 рік для Собаки

Мудрих Собак господар року Блакитний Тигр нагородить швидкістю в прийнятті рішень та любов'ю до ризиків. Ви завжди були віддані своїм друзям та сім'ї і ніколи нічого не змінювали, якщо комусь не підходили ваші ідеї. У 2022 році без вагань переїжджайте в іншу квартиру, місто чи навіть країну. Можете змінювати роботу, зовнішність та знаходити для себе нові вподобання. Ви отримаєте рік повний пригод та кардинальних перевтілень, якщо дозволите собі вийти за звичні рамки.

Східний гороскоп на 2022 рік для Свині

Народжені в рік Свині зрозуміють у 2022 році, що життя занадто швидке і тому треба швидко діяти. Ви зможете надолужити втрачене, якщо чітко все сплануєте і будете йти напролом, аби досягнути своєї мети. Ваші фінанси помітно збільшаться, і в цьому буде ваша заслуга, адже ви почнете більше старатися та працювати на результат. Попри розвиток у кар'єрі, не забувайте про особисті інтереси.