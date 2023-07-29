Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Овнів

Сьогодні Овнам варто приділити час відпочинку, як і належить у вихідний. Приберіть все, що може дратувати вас у цей день та створіть невимушену атмосферу, що тішитиме.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Тельців

Тельці матимуть продуктивний та сповнений подій день. Також сьогодні зірки на боці змін – можна наважитися трохи змінити свій імідж.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Близнюків

Близнюкам слід бути відкритими до нових можливостей та дій. Треба використовувати свій інтелект та хист до творчості. Також не варто відмовлятися від допомоги.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Раків

Астрологи прогнозують Ракам не найкращий час у фінансовому житті. Та хвилюватися не потрібно, все може вирішитися саме по собі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Левів

Леви останнім часом не такі організовані та віддані своїй роботі. Зберіться з думками та працюйте краще – ваші зусилля обов'язково помітять та винагородять.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Дів

У Дів сьогодні день сприятливий для того, щоб зробити до чогось перший крок. Перший крок до примирення, нового знайомства чи стосунків.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Терезів

Сьогодні Терези можуть вимкнути будильник та займатися лише тими справами, які вам дійсно подобаються. Це день для відпочинку та релаксу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Скорпіонів

У цей день Скорпіони можуть довідатися про інформацію, яку раніше від них приховували. Не варто одразу сердитися – поставтесь до цього з розумінням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Стрільців

Стрільцям доведеться зіштовхнутися з несподіваними змінами у планах. Потрібно буде проявити гнучкість та адаптуватися до подій.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Козерогів

Все, що сьогодні запланують Козероги, здійсниться. Це особливо стосується справ з колегами, начальством – вони будуть підтримувати вас у починаннях.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Водоліїв

У цей день Водоліям потрібно буде ухвалити рішення, пов'язане з особистим життям. Думайте не тільки серцем, але й розумом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня 2023 для Риб

У Риб сьогодні з'являться можливості щодо кар'єрного просування на роботі. Цим точно варто скористатися, але не слід забувати про особисте життя.