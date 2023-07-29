Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Овнов

Сегодня Овнам стоит уделить время отдыха, как и положено в выходной. Уберите все, что может раздражать вас в этот день и создайте радующую непринужденную атмосферу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Тельцов

У тельцов будет продуктивный и полный событий день. Также сегодня звезды на стороне перемен – можно отважиться немного изменить свой имидж.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Близнецов

Близнецы должны быть открыты к новым возможностям и действиям. Надо использовать свой интеллект и способность к творчеству. Также не следует отказываться от помощи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Раков

Астрологи прогнозируют Ракам не самое лучшее время в финансовой жизни. Но волноваться не нужно, все может решиться само собой.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Львов

Львы в последнее время не так организованы и преданы своей работе. Соберитесь с мыслями и работайте лучше – ваши усилия обязательно заметят и вознаградят.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Дев

У Дев сегодня день благоприятен для того, чтобы сделать к чему-то первый шаг. Первый шаг к примирению, новому знакомству или отношениям.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Весов

Сегодня Весы могут отключить будильник и заниматься только теми делами, которые вам действительно нравятся. Это день для отдыха и релакса.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Скорпионов

В этот день Скорпионы могут узнать информацию, которую раньше от них скрывали. Не стоит сразу сердиться – отнеситесь к этому с пониманием.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Стрельцов

Стрельцам придется столкнуться с неожиданными переменами в планах. Предстоит проявить гибкость и адаптироваться к событиям.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Козерогов

Все, что сегодня запланируют Козероги, сбудется. Это особенно касается дел с коллегами, начальством – они будут поддерживать вас в своих начинаниях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Водолеев

В этот день Водолеям предстоит принять решение, связанное с личной жизнью. Думайте не только сердцем, но и разумом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2023 для Рыб

У Рыб сегодня появятся возможности по карьерному продвижению на работе. Этим точно следует воспользоваться, но не следует забывать о личной жизни.