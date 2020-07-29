Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2020 року, передбачає успішний день для Левів та Водоліїв, Терезам радить не брати все близько до серця. Читайте гороскоп на 29 липня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день є висока ймовірність отримати шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом зором, переглянути своє ставлення до них. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Овнів

Овнам цього тижня бажано бути більш, ніж завжди уважними за кермом. Втома може мати погані наслідки. Вдома постарайтеся сприймати все спокійно та не створювати зайвих конфліктів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Тельців

Відправтеся у вільний час на прогулянку. Контакт з природою допоможе вам відновити сили та почерпнути натхнення. Добрий час, щоб здійснити дзвінок чи написати повідомлення людині, до якої ви плекаєте теплі почуття.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Близнюків

Не варто засиджуватися вдома без справ. Згадайте, втілення чого з запланованого ви давно відкладали та беріться за діло.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Раків

День мине спокійно для тих, хто не старатиметься контролювати все. Краще у цю добу дозволяти речам відбуватися без зайвих втручань.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Левів

Легкість супроводжуватиме Левів у цей день. Цілком ймовірно, що саме сьогодні вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний плин речей у кращу сторону.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Дів

Поганий настрій сьогодні не відганяйте. Можливо саме він стане тією рушійною силою, яка допоможе вам придумати хороше рішення для залагодження наболілого питання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Терезів

Постарайтеся не сприймати близько до серця сказане іншими людьми. Втім до дружніх порад іноді варто і прислухатися. Головне – відкиньте заздрощі на другий план. Пам'ятайте, що справді цінуватимете тільки ті досягнення, які зробили з власного бажання, а не на перекір комусь.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Скорпіонів

Залиште стрес у минулому. Якщо це вдаватиметься важко, спробуйте проаналізувати, що вас непокоїть та які емоції викликає.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Стрільців

Не варто забувати про здоров'я. Будьте уважними з ліками та їжею, адже є висока ймовірність отруєнь.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Козерогів

Не варто забувати про прогулянки на свіжому повітрі. Такий вид відпочинку допоможе відновити сили та вберегтися від нервових зривів. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягнути порозуміння у питанні, яке давно не давало спокою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Водоліїв

На Водоліїв чекає бурхливий день, тому постарайтеся зарядитися енергію ще з самого ранку. При можливості виділіть кілька хвилин на заняття, які додають вам впевненості у собі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня 2020 для Риб

Вдалий день, щоб братися за громіздку роботу, яка вимагає якісної концентрації. Не варто очікувати на простий перебіг справ, пов'язаних з вирішенням конфліктів.