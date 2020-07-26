Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає цікавий та плідний період. Новий тиждень присвятіть саморозвитку та завершенню розпочатих проєктів. Читайте гороскоп на тиждень 27 липня – 26 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Овна

Цього тижня Овни намагатимуться підняти собі настрій всіма силами. Не переймайтеся подіями, які не є надто значними у вашому житті. Друга половина тижня принесе вам натхнення для творчості. Самотнім представникам знаку варто звернути увагу на саморозвиток.

Оберіть для себе головну справу та спробуйте завершити її до кінця, однак квапити події все ж таки не варто. Не відкидайте допомогу друзів, втім лише на них покладатися також не варто, адже ви не застраховані від їхньої безтурботності.

Вихідні пройдуть саме так, як ви собі задумаєте. Це вдалий період для поїздок у відпочинкові комплекси. На вихідних у вас буде прекрасний настрій та чудове самопочуття. Прислухайтеся до своєї інтуїції – вам потрібно відчути, що події, які відбуваються у вашому житті, розвиваються у правильному напрямку.

Сприятливий день: 1 серпня

Несприятливий день: 27 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Тельця

На Тельців чекає непростий період у фінансовому плані, однак, якщо ви докладете зусиль, то можете розібратися зі всім та погасити заборгованість. Ймовірно, ті хто шукають роботу натраплять на цікаву пропозицію.

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Вашим близьким може знадобитися допомога, тож намагайтеся їм приділяти достатньо уваги. Самотнім Тельцям цього тижня не варто чекати нових знайомств, оскільки вони не приведуть ні до чого серйозного.

На роботі ви з легкістю виконаєте всі поставлені перед вами завдання. Вихідні проведіть так, як ви давно цього хотіли. Постарайтеся спланувати детально ваше часопроведення, докладіть всіх зусиль, аби отримати від дозвілля максимум енергії.

Сприятливий день: 29 липня

Несприятливий день: 27 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Близнюків

Зорі кажуть, що успіх цього тижня буде на боці Близнюків. Відкиньте всі сумніви та зробіть нарешті те, що так довго відкладаєте. Знайте, що у вас все вийде. Головне – не стримуйте свої творчі пориви.

Впродовж тижня будьте уважними до рідних та друзів. Є ймовірність того, що комусь із них знадобиться ваша допомога. Спробуйте зробити все, що у ваших силах. Всі робочі питання зірки радять завершити до п'ятниці.

На вихідних вас чекає приємний сюрприз від близької вам людини. Вам потрібно відпочити та відновити свої сили. Якщо є можливість, відкладіть всі можливі справи та присвятіть час хобі та релаксу.

Сприятливий день: 29 липня

Несприятливий день: 31 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Рака

У Раків починається вдалий період для планування справ. Запишіть у блокноті все, що ви хочете втілити в життя. Ретельно перечитайте список та уважно подумайте над тим, що вам з цього всього найбільше потрібно. Починайте працювати над реалізацією своїх планів.

Середина тижня передбачає потяг до творчості. Особливо привабливим вам може здатися нова справа, якою раніше ви ніколи не займалися. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-який активний відпочинок цього тижня – вітається.

На вихідних все посіяне раніше обіцяє дати свої плоди. Ті представники знаку, які наполегливо йшли до своєї мрії, можуть очікувати на приємні сюрпризи. Також зірки обіцяють в суботу успіх у фінансовому плані.

Сприятливий день: 28 липня

Несприятливий день: 1 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Лева

Присвятіть тиждень творчим пошукам та вирішенню неординарних завдань, адже ваша креативність буде цього тижня на піку. Навіть у тих справах, які вам раніше не вдавалися, ви зможете досягнути неабияких успіхів.

Несподівані рішення та спонтанні кроки можуть виявитися для Левів неабияк ефективними. Якщо вам на думку раптово спаде якась ідея – прислухайтеся до неї, навіть, якщо вона докорінно змінить усі ваші плани.

На вихідних Леви мають всі шанси впустити у своє життя щось нове та загадкове. Спробуйте максимально відпочити від робочого тижня. Присвятіть час захопливій книзі чи знайдіть нове хобі.

Сприятливий день: 27 липня

Несприятливий день: 30 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Діви

Зірки радять Дівам не піддаватися цього тижня поганим думкам. Замість цього присвятіть час культурному розвитку та спілкуванню з рідними. Цього тижня ви будете в центрі уваги. Всі оцінять вашу харизму та ораторські здібності.

В середині тижня Діви можуть розраховувати на новий цікавий проєкт та підвищення зарплати. Однак, аби не проґавити свій шанс – озвучте керівництву свої амбіції.

На вихідних можливі невеликі проблеми, втім вони швидко вирішаться. Зірки радять оновити гардероб та зачіску. Дівам, які ще не зустріли свою половинку, варто уважніше придивитися до свого кола оточення. Можливо, поруч з вами вже є людина, яка вам потрібна, треба всього лише її помітити.

Сприятливий день: 31 липня

Несприятливий день: 28 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Терезів

Цей тиждень ідеально підходить для вирішення особистих питань. Поговоріть з партнером про свої почуття та вирішіть всі проблеми, які у вас накопичилися за період стосунків. Астрологи радять Терезам не засиджуватися вдома: запишіться на якісь курси чи онлайн-вебінар.

Пам'ятайте, що не можна досягнути чогось дійсно вартісного, не докладаючи до цього зусиль. Все залежить від вашої наполегливості, адже успіх не може прийти просто так. Старанність та цілеспрямованість обов'язково приведе вас до мети.

Постарайтеся не думати про помилки з минулого, нехай вас не відволікає страх перед невідомістю майбутнього. Забудьте про все та піклуйтеся про те, що відбувається тут і зараз.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 31 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Скорпіона

Секрет успіху – мати мету в житті та ціленаправлено йти до неї. Працюйте старанніше, шукайте нові нестандартні підходи до вирішення завдань. Інвестиції у себе – це найкраще, у що ми можемо вкласти свій час, сили та гроші.

Якщо на роботі виникатимуть суперечки та конфлікти, намагайтеся їх загасити та не вплутуватися в "розбір польотів". На жаль, є багато людей, які чекають на ваше падіння та хочуть порушити вашу внутрішню гармонію. Не дозволяйте цьому статися.

На вихідних дозвольте собі відпочити та розвантажитися від усіх думок. Присвятіть час тим справам, які приносять вам найбільше задоволення.

Сприятливий день: 28 липня

Несприятливий день: 30 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Стрільця

Стрільцям цього тижня бажано не кидатися в авантюри. Не беріть участь в службових інтригах, адже це все може обернутися проти вас. Для досягнення бажаних результатів використайте тактовність, гнучкість і вміння йти на розумний компроміс.

Уважніше придивіться до нових ідей, навіть, якщо вони здадуться вам абсурдними. Не займайтеся фінансовими питаннями, поки все не стане на свої місця. Руйнуванням створеного та випробуваного часом займатися не треба.

На вихідних постарайтеся уникати фізичної втоми та перевантаження. Постарайтеся звести до мінімуму всі робочі питання. Перемкніться на себе та дозвольте собі повноцінно відпочити.

Сприятливий день: 29 липня

Несприятливий день: 31 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Козерога

Слідкуйте за своїми емоціями та тримайте їх під контролем. На початку тижня ймовірні конфлікти та сварки з серйозними наслідками. За можливості, проведіть вечір на одинці та впорядкуйте свої думки.

Приємні емоції вам подарує прогулянка на свіжому повітрі. Природа додасть вам життєвих сил та направить думки в потрібне русло. День після роботи вдалий для домашніх справ. Знайдіть спільну мову зі своєю сім'єю та налагодьте відносини з рідними.

Вихідні найкраще присвятити творчості. Візьміть в руки фарби, спиці чи книги та приділіть кілька годин на те, що вам найбільше подобається. Субота сприятлива для благодійності.

Сприятливий день : 1 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Водолія

Цього тижня намагайтеся більше слухати і спостерігати. Це допоможе вам відновити сили. Вільний час проведіть в тиші, за книжкою або прослуховуванням улюбленої музики. Ймовірно, вам захочеться отримати від нового тижня все й одразу, але зорі радять утриматися від такого бажання.

Навчіться контролювати свої емоції, відновіть свої душевні сили та переведіть фокус на себе – це допоможе сконцентруватися на головному.

Ваш доленосний орієнтир на вихідні – самоосвіта, тренування інтелекту, підвищення рівня ерудиції. Брак знань треба терміново компенсувати, адже він потрібен для розвитку в тій галузі, в якій зосереджена ваша робота.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 31 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 для Риб

Цього тижня Риби мають унікальну можливість змінити на краще свій внутрішній світ, перемикати його на діапазон високих духовних вібрацій та знайти особисте щастя. Якщо ви відчуваєте душевний дискомфорт, значить у вашому житті щось точно йде не за планом. Ймовірно, ви зациклилися на неактуальних проблемах.

Щоб заробити більше грошей, реалізувати задуми та бажання, вам варто зробити корекцію майбутніх планів та заручитися підтримкою у друзів. Астрологи радять не шукати на стороні любовні захоплення, адже вони для вас безперспективні.

Вихідні проведіть активно. Не засиджуйтеся вдома, а вирушайте на зустріч пригодам. За можливості, зберіться з друзями, з якими ви давно не бачилися. Спільний відпочинок дозволить вам відновити втрачений зв'язок.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 28 липня