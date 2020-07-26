Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для всех знаков Зодиака предусматривает интересный и плодотворный период. Новую неделю посвятите саморазвитию и завершению начатых проектов. Читайте гороскоп на неделю 27 июля – 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Овна

На этой неделе Овны будут пытаться поднять себе настроение всеми силами. Не беспокойтесь о событиях, которые не слишком значительны в вашей жизни. Вторая половина недели принесет вам вдохновение для творчества. Одиноким представителям знака стоит обратить внимание на саморазвитие.

Выберите для себя главное дело и попробуйте довести его до конца, однако торопить события все же не стоит. Не отвергайте помощь друзей, однако только на них полагаться тоже не стоит, так как вы не застрахованы от их беззаботности.

Выходные пройдут именно так, как вы себе задумаете. Это удачный период для поездок в комплексы для отдыха. На выходных у вас будет прекрасное настроение и отличное самочувствие. Прислушайтесь к своей интуиции – вам нужно почувствовать, что события, которые происходят в вашей жизни, развиваются в правильном направлении.

Благоприятный день: 1 августа

Неблагоприятный день: 27 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Тельца

Тельцов ждет непростой период в финансовом плане, однако, если вы приложите усилия, то можете разобраться со всем и погасить задолженность. Вероятно, те, кто ищет работу, наткнутся на интересное предложение.

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Вашим близким может понадобиться помощь, поэтому старайтесь уделять им достаточно внимания. Одиноким Тельцам на этой неделе не стоит ждать новых знакомств, поскольку они не приведут ни к чему серьезному.

На работе вы с легкостью выполните все поставленные перед вами задачи. Выходные проведите так, как вы давно этого хотели. Постарайтесь спланировать детально ваше времяпровождение, приложите все усилия, чтобы получить от досуга максимум энергии.

Благоприятный день: 29 июля

Неблагоприятный день: 27 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Близнецов

Звезды говорят, что успех на этой неделе будет на стороне Близнецов. Отбросьте все сомнения и сделайте наконец то, что так долго откладываете. Знайте, что у вас все получится. Главное – не сдерживайте свои творческие порывы.

В течение недели будьте внимательны к родным и друзьям. Есть вероятность того, что кому-то из них понадобится ваша помощь. Попробуйте сделать все, что в ваших силах. Все рабочие вопросы звезды советуют завершить до пятницы.

На выходных вас ждет приятный сюрприз от близкого вам человека. Вам нужно отдохнуть и восстановить свои силы. Если есть возможность, отложите все возможные дела и посвятите время хобби и релаксу.

Благоприятный день: 29 июля

Неблагоприятный день: 31 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Рака

У Раков начинается удачный период для планирования дел. Запишите в блокнот все, что вы хотите воплотить в жизнь. Тщательно перечитайте список и внимательно подумайте над тем, что вам из этого всего больше всего нужно. Начинайте работать над реализацией своих планов.

Середина недели предполагает влечение к творчеству. Особенно привлекательным вам может показаться новое дело, которым раньше вы никогда не занимались. Поездки, командировки, прогулки и любой активный отдых на этой неделе – приветствуются.

На выходных все посеянное ранее обещает дать свои плоды. Те представители знака, которые упорно шли к своей мечте, могут ожидать приятные сюрпризы. Также звезды обещают в субботу успех в финансовом плане.

Благоприятный день: 28 июля

Неблагоприятный день: 1 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Льва

Посвятите неделю творческим поискам и решению неординарных задач, так как ваша креативность будет на этой неделе на пике. Даже в тех делах, которые вам раньше не удавались, вы сможете достичь немалых успехов.

Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться для Львов очень эффективными. Если вам на ум внезапно придет какая-то идея – прислушайтесь к ней, даже, если она в корне изменит все ваши планы.

На выходных Львы имеют все шансы впустить в свою жизнь нечто новое и загадочное. Попробуйте максимально отдохнуть от рабочей недели. Посвятите время увлекательной книге или найдите новое хобби.

Благоприятный день: 27 июля

Неблагоприятный день: 30 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Девы

Звезды советуют Девам не поддаваться на этой неделе плохим мыслям. Вместо этого посвятите время культурному развитию и общению с родными. На этой неделе вы будете в центре внимания. Все оценят вашу харизму и ораторские способности.

В середине недели Девы могут рассчитывать на новый интересный проект и повышение зарплаты. Однако, чтобы не упустить свой шанс – озвучьте руководству свои амбиции.

На выходных возможны небольшие проблемы, впрочем они быстро решатся. Звезды советуют обновить гардероб и прическу. Девам, которые еще не встретили свою половинку, стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. Возможно, рядом с вами уже есть человек, который вам нужен, надо всего лишь его заметить.

Благоприятный день: 31 июля

Неблагоприятный день: 28 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Весов

Эта неделя идеально подходит для решения личных вопросов. Поговорите с партнером о своих чувствах и решите все проблемы, которые у вас накопились за период отношений. Астрологи советуют Весам не засиживаться дома: запишитесь на какие-то курсы или онлайн-вебинар.

Помните, что нельзя достичь чего-то действительно стоящего, не прилагая к этому усилий. Все зависит от вашей настойчивости, ведь успех не может прийти просто так. Усердие и целеустремленность обязательно приведут вас к цели.

Постарайтесь не думать об ошибках прошлого, пусть вас не отвлекает страх перед неизвестностью будущего. Забудьте обо всем и заботьтесь о том, что происходит здесь и сейчас.

Благоприятный день: 2 августа

Неблагоприятный день: 31 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Скорпиона

Секрет успеха – иметь цель в жизни и целенаправленно идти к ней. Работайте усерднее, ищите новые нестандартные подходы к решению задач. Инвестиции в себя – это лучшее, во что мы можем вложить свое время, силы и деньги.

Если на работе будут возникать споры и конфликты, постарайтесь их погасить и не ввязываться в "разбор полетов". К сожалению, есть много людей, которые ждут вашего падения и хотят нарушить вашу внутреннюю гармонию. Не позволяйте этому случиться.

На выходных позвольте себе отдохнуть и разгрузиться от всех мыслей. Посвятите время тем делам, которые приносят вам наибольшее удовольствие.

Благоприятный день: 28 июля

Неблагоприятный день: 30 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе желательно не бросаться в авантюры. Не участвуйте в служебных интригах, потому что это все может обернуться против вас. Для достижения желаемых результатов используйте тактичность, гибкость и умение идти на разумный компромисс.

Внимательнее присмотритесь к новым идеям, даже если они покажутся вам абсурдными. Не занимайтесь финансовыми вопросами, пока все не станет на свои места. Разрушением созданного и испытанного временем заниматься не нужно.

На выходных постарайтесь избегать физической усталости и перегрузки. Постарайтесь свести к минимуму все рабочие вопросы. Переключитесь на себя и позвольте себе полноценно отдохнуть.

Благоприятный день: 29 июля

Неблагоприятный день: 31 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Козерога

Следите за своими эмоциями и держите их под контролем. В начале недели вероятны конфликты и ссоры с серьезными последствиями. По возможности, проведите вечер наедине и упорядочите свои мысли.

Приятные эмоции вам подарит прогулка на свежем воздухе. Природа придаст вам жизненных сил и направит мысли в нужное русло. День после работы удачен для домашних дел. Найдите общий язык со своей семьей и наладьте отношения с родными.

Выходные лучше всего посвятить творчеству. Возьмите в руки краски, спицы или книги и уделите несколько часов тому, что вам нравится больше всего. Суббота благоприятна для благотворительности.

Благоприятный день : 1 августа

Неблагоприятный день: 2 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Водолея

На этой неделе старайтесь больше слушать и наблюдать. Это поможет вам восстановить силы. Свободное время проведите в тишине, за книгой или прослушиванием любимой музыки. Вероятно, вам захочется получить от новой недели все и сразу, но звезды советуют воздержаться от такого желания.

Научитесь контролировать свои эмоции, восстановите свои душевные силы и переведите фокус на себя – это поможет сконцентрироваться на главном.

Ваш судьбоносный ориентир на выходные – самообразование, тренировка интеллекта, повышение уровня эрудиции. Недостаток знаний надо срочно компенсировать, ведь он нужен для развития в той области, в которой сосредоточена ваша работа.

Благоприятный день: 2 августа

Неблагоприятный день: 31 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для Риб

На этой неделе Рыбы имеют уникальную возможность изменить к лучшему свой внутренний мир, переключать его на диапазон высоких духовных вибраций и найти личное счастье. Если вы испытываете душевный дискомфорт, значит в вашей жизни что-то точно идет не по плану. Вероятно, вы зациклились на неактуальных проблемах.

Чтобы заработать больше денег, реализовать замыслы и желания, вам стоит сделать коррекцию будущих планов и заручиться поддержкой друзей. Астрологи советуют не искать на стороне любовные увлечения, так как они для вас бесперспективны.

Выходные проведите активно. Не засиживайтесь дома, а отправляйтесь на встречу приключениям. По возможности, соберитесь с друзьями, с которыми вы давно не виделись. Совместный отдых позволит вам восстановить утраченную связь.

Благоприятный день: 2 августа

Неблагоприятный день: 28 июля