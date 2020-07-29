Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, предусматривает успешный день для Львов и Водолеев, Весам советует не брать все близко к сердцу. Читайте гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день высока вероятность получить шанс посмотреть на старые проблемы под новым углом зрением, пересмотреть свое отношение к ним. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Овнов

Овнам на этой неделе желательно быть более, чем всегда внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия. Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не создавать лишних конфликтов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Тельцов

Отправьтесь в свободное время на прогулку. Контакт с природой поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение. Хорошее время, чтобы осуществить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы питаете теплые чувства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Близнецов

Не стоит засиживаться дома без дела. Вспомните, воплощение чего из намеченного вы давно откладывали и беритесь за дело.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Раков

День пройдет спокойно для тех, кто не стараться контролировать все. Лучше в эту пору позволять вещам происходить без лишних вмешательств.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Львов

Легкость будет сопровождать Львов в этот день. Вполне вероятно, что именно сегодня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Дев

Плохое настроение сейчас не гоните. Возможно именно оно станет той движущей силой, которая поможет вам придумать хорошее решение для решения наболевшего вопроса.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Весов

Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Впрочем к дружеским советам иногда стоит и прислушаться. Главное – отбросьте зависть на второй план. Помните, что действительно ценить будете только те достижения, которые сделали по собственному желанию, а не наперекор кому-то.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Скорпионов

Оставьте стресс в прошлом. Если это будет трудно, попробуйте проанализировать, что вас беспокоит и какие эмоции вызывает.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Стрельцов

Не стоит забывать о здоровье. Будьте внимательны с лекарствами и пищей, ведь высока вероятность отравлений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Козерогов

Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. Такой вид отдыха поможет восстановить силы и уберечься от нервных срывов. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь согласия в вопросе, который давно не давал покоя.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Водолеев

Водолеев ожидает бурный день, поэтому постарайтесь зарядиться энергию еще с самого утра. По возможности выделите несколько минут на занятия, которые добавляют вам уверенности в себе.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Рыб

Удачный день, чтобы браться за громоздкую работу, которая требует качественной концентрации. Не стоит ожидать простого хода дел, связанных с решением конфликтов.