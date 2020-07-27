Неделя с 27 июля по 2 августа обещает что-то новое в романтических отношениях пары. Так, кого-то ждет романтический вечер с близким человеком, а другие могут поссориться с партнером, если не утихомирят своих эмоций. Какой будет новая неделя для всех знаков Зодиака – читайте любовный гороскоп от LifeStyle 24.

Журналисты 24 канала подготовили для вас важную информацию, чего стоит избегать в отношениях каждому знаку Зодиака с 27 июля по 2 августа 2020 года, и встретят ли на этой неделе одинокие люди вторую половинку.

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Любовный гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Овна

В любовной жизни Овнов на этой неделе все будет складываться удачно, ведь планеты на вашей стороне. Сейчас отличное время решить все конфликты и недоразумения в отношениях, чтобы не разрушить союз. Поэтому еще больше показывайте свою любовь и будьте счастливы от того, что вы есть друг у друга. К концу недели вы можете отправиться в небольшую поездку со второй половинкой, и это только укрепит ваши отношения.

Одиноких Овнов в ближайшие дни ждет новое знакомство и этот человек вас может очаровать. Но эксперты советуют вам не забывать о себе, и ставить в приоритет себя и собственные потребности. А с новым партнером спешить не нужно.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Тельца

На этой неделе Тельцы, у которых есть вторая половинка, могут создать некоторые конфликты из-за ошибок в общении с партнером. Но попробуйте исправить ситуацию и не давите на вторую половинку, потому что он/она может сломаться и уйти. К тому же, постоянный конфликт приносит истощение и вред. Поэтому эксперты советуют вами быть спокойнее и стараться избежать ссор.

Одиноким Тельцам стоит уделить некоторое время своей личной жизни и изучить все новое, что пришло к вам за время одиночества. Определите качества будущего партнера. Астрологи также советуют не поддаваться чувствам в случайной встрече, это не ваш человек.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Близнецов

Совместные занятия и отдых Близнецов со второй половинкой только сблизят вас и укрепят отношения. А это поможет вам решить небольшие напряжения и конфликты, которые были с партнером. Будьте честны и открыты друг с другом и наслаждайтесь своими отношениями.

Однако дружелюбие одиноких Близнецов сможет на этой неделе приблизить вас к своей второй половинке. Вы можете организовывать вечеринку на улице или пойти к друзьям на праздник, где сможете отдохнуть и, возможно, завести новое знакомство. Но не увлекайтесь своими "бабочками в животе", еще рано думать о новых отношениях.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Рака

Раки в ближайшую неделю смогут вывести отношения на следующий уровень, у вас все наладится. Но все личные моменты и любые проблемы, которые касаются вас обоих, держите в секрете от других людей, потому что их участие лишь все ухудшит. И устройте романтический вечер второй половинке, это ей/ему понравится.

Одиноким Ракам не стоит позволять своему порыву вести вас неправильно, будьте собой на встрече с вероятным кандидатом на ваше сердце и не спешите открыться ему/ей. Дайте этому человеку немного времени для размышлений, а затем действуйте.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Льва

Львам астрологи советуют перестать быть требовательными в отношениях. Не ждите, что ваш партнер будет идеальным, тем более, что вы сами не совершенны. Ваше "я" внутри вас должно успокоиться, поскольку это создает лишнее напряжение. Не думайте только о себе и прислушайтесь к своему любимому человеку.

Одинокие Львы в период с 27 июля по 2 августа смогут изменить свою жизнь, ведь эти дни будут полны откровения и порывов. Вы заведете очень интересные знакомства через свой профессиональный круг или друзей. Не удивляйтесь, если испытываете к кому-то сильные чувства, попробуйте поговорить.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Девы

В ближайшие дни Девы смогут найти баланс в отношениях. В частности вам удастся передать свои глубокие чувства партнеру, поэтому эта неделя идеально подойдет для романтической атмосферы и принесет удовольствие. И скажите второй половинке, как сильно вы его/ее любите.

Одинокие Девы будут необычайно обаятельными на этой неделе, и это даст им шанс пойти за новым человеком, который их заинтересовал. Узнайте больше о вашем партнере и не тратьте на него/нее время, если она/он вам не подходит. Ищите своего человека, между вами сразу должна возникнуть искра.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Весов

Эта неделя для Весов будет очень романтичной и любовь будет играть большую роль в вашей жизни. Ваш партнер расскажет вам о своих чувствах, а вы взамен сможете ощутить рядом с ним/ею безопасность и преданность. Отдохните и помните, что вам повезло со второй половинкой.

Одиноких Весов сейчас устраивает их свобода и некоторые случайные свидания. Если это позволяет вам чувствовать себя счастливыми, то не стесняйтесь использовать свою жизнь по максимуму и живите только так, как вам хочется.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Скорпиона

Определенность и безопасность в отношениях заставит Скорпионов на этой неделе задуматься о следующем шаге. Это будет предложение жить вместе или создания семьи? Решение зависит только от вашей текущей ситуации в отношениях. Но сначала разберитесь в себе, прежде чем идти на такой серьезный шаг.

Внимание одиноких Скорпионов в ближайшие дни привлекут смелые люди. Их страсть к жизни свидетельствует о том, насколько страстными они могут быть в личной жизни. Но не бегите сразу в объятия к таким людям, узнайте, подходят ли они вам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Стрельца

Довольно сложнуая неделя ожидает Стрельцов. Астрологи говорят, что вы много требуете от своего партнера и продолжаете обвинять их во всех проблемах и ревности. Но вам нужно сейчас остановиться, пока вы не разрушили отношения. Потому что иначе ваш путь вместе закончится и вы разойдетесь.

Одиноким Стрельцам стоит оставить свое прошлое позади, поэтому "заприте двери от бывших отношений и выбросьте ключ". Не надо беспокоиться о нем, потому что скоро у вас появятся новые цели.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Козерога

В любовной жизни Козерогов настало время решить все неурядицы и проблемы. Проясните всю путаницу и не оставьте места для конфликта с вашим партнером. В любом случае высказывайтесь внимательно, чтобы не обидеть вторую половинку и сделайте все, чтобы вновь встать счастливыми вместе.

Одиноких Козерогов ждет романтическое настроение, которые обеспечит вам новые знакомства. Ваш шарм будет привлекать внимание противоположного пола и обещает замечательные встречи. Поэтому, не отказывайте себе в этом и чаще выходите из дома.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Водолея

Личная жизнь Водолеев на этой неделе может разочаровывать и напрягать. Любое обсуждение проблем может вызвать конфликты, поэтому вам следует избегать серьезных разговоров со второй половинкой и обратить внимание на свои отношения. Пусть чувства и романтика направляют вас, эксперты советуют посвятить время своему партнеру. Заставьте любимого человека чувствовать себя расслабленным и любимым.

Одиноким Водолеям стоит смотреть на мир более романтично и пусть искренние эмоции войдут в вашу жизнь. Вы сами можете принести равновесие и покой в свою жизнь, поэтому пока вам не стоит ждать встречи с суженым.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для Рыб

Хорошие новости на этой неделе ждут Рыб в любовной жизни. Вы ожидаете положительных событий. Вы также можете в ближайшие дни провести содержательную беседу со своим партнером, чтобы сделать следующий шаг в ваших отношениях или даже создать семью.

Одиноким Рыбам стоит на этой неделе делать смелые шаги, чтобы принести счастье в свою любовную жизнь. Не стесняйтесь подходить к интересующему вас человеку. Не стоит скрывать ваши чувства, возможно, этот человек тоже на вас запал. Удача сейчас на вашей стороне.