Тиждень з 27 липня по 2 серпня обіцяє щось нове у романтичних стосунках пар. Так, когось чекає романтичних вечір з близькою людиною, а інші можуть мати сварки з партнером, якщо не вгамують своїх емоцій. Яким буде новий тиждень для всіх знаків Зодіаку – читайте любовний гороскоп від LifeStyle 24.

Журналісти 24 каналу підготували для вас важливу інформацію, чого варто у стосунках кожному знакові Зодіака з 27 липня по 2 серпня 2020 року, та чи зустрінуть цього тижня самотні люди другу половинку.

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Любовний гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Овна

У любовному життя Овнів цього тижня все складатиметься вдало, адже планети на вашій стороні. Зараз чудовий час вирішити всі конфлікти та непорозуміння у стосунках, щоб не зруйнувати союз. Тому ще більше показуйте своє кохання і будьте щасливі від того, що маєте один одного. До кінця тижня ви можете відправитися у невелику поїздку з другою половинкою, і це лише зміцнить ваші відносини.

Самотніх Овнів у найближчі дні чекає нове знайомство і ця людина вас може зачарувати. Але експерти радять вам не забувати про себе, та ставити у пріоритет себе та власні потреби. А з новим партнером поспішати не потрібно.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Тельця

Цього тижня Тельці, які мають другу половинку, можуть створити деякі конфлікти через помилки у спілкуванні з партнером. Але спробуйте виправити ситуацію і не тисніть на другу половинку, бо він/вона може зламатися і піти. До того ж, постійний конфлікт приносить виснаження і шкоду. Тому експерти радять вами бути спокійнішими і намагатися уникнути сварок.

Одиноким Тельцям варто приділити деякий час своєму особистому життю і вивчити все нове, що прийшло до вас за час самотності. Визначте якості майбутнього партнера. Астрологи також радять не піддавати почуттям у випадковій зустрічі, це не ваша людина.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Близнюків

Спільні заняття та відпочинок Близнюків з другою половинкою лише зблизять вас і зміцнить стосунки. А це допоможе вам вирішити невеликі напруження та конфлікти, які ви мали з партнером. Будьте чесні та відкриті один з одним і насолоджуйтеся своїми стосунками.

Проте товаристськість самотніх Близнюків зможе цього тижня наблизити вас до своєї другої половинки. Ви можете організовувати вечірку на вулиці чи піти до друзів на свято, де зможете відпочити та, можливо, завести нове знайомство. Але не захоплюйтесь своїми "метеликами в животі", ще зарано думати про нові стосунки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Рака

Раки в найближчий тиждень зможуть вивести стосунки на наступний рівень, у вас все налагодиться. Але всі особисті моменти та будь-які проблеми, які стосуються вас обох, тримайте в секреті від інших людей, бо їхня участь лише все погіршить. І влаштуйте романтичний вечір другій половинці, це їй/йому сподобається.

Одиноким Ракам не варто дозволяти своєму пориву вести вас неправильно, будьте собою на зустрічі з ймовірним кандидатом на ваше серце і не спішіть відкритися йому/їй. Дайте цій людині трохи часу для роздумів, а потім дійте.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня року для Лева

Левам астрологи радять перестати бути вимогливим у стосунках. Не чекайте, що ваш партнер буде ідеальним, тим більше, що ви самі не досконалі. Ваше "я" всередині вас повинно заспокоїтись, оскільки це створює зайву напругу. Не думайте лише про себе і дослухайтеся до своєї коханої людини.

Самотні Леви у період з 27 липня по 2 серпня зможуть змінити своє життя, адже ці дні будуть сповнені одкровення та поривів. Ви заведете дуже цікаві знайомства через своє професійне коло чи друзів. Не дивуйтеся, якщо відчуваєте до когось сильні почуття, спробуйте поговорити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня року для Діви

У найближчі дні Діви зможуть знайти баланс у стосунках. Зокрема вас вдасться передати свої глибокі почуття партнеру, тому цей тиждень ідеально підійде для романтичної атмосфери та принесе для вас задоволення. І скажіть другій половинці, як сильно ви його/її кохаєте.

Самотні Діви будуть надзвичайно чарівними на цьому тижні, і це дасть їм шанс піти за новою людиною, яка їх зацікавила. Дізнайтеся більше про вашого партнера і не витрачайте на нього/неї час, якщо вона/він вам не підходить. Шукайте свою людину, між вами одразу повинна виникнути іскра.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Терезів

Цей тиждень для Терезів буде дуже романтичним і любов буде відігравати велику роль у вашому житті. Ваш партнер розкаже вам про свої почуття, а ви натомість зможете відчути поруч з ним/нею безпеку та відданість. Відпочиньте і пам’ятайте, що вам пощастило з другою половинкою.

Самотніх Терезів наразі влаштовує ваша свобода та деякі випадкові побачення. Якщо це дозволяє вас почуватися щасливими, то не соромтесь використовувати своє життя по максимуму і живіть лише так, як вам хочеться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Скорпіона

Визначеність та безпека у ваших стосунків змусить Скорпіонів цього тижня задуматися про наступний крок. Це буде пропозиція жити разом чи створення сім’ї? Рішення залежить лише від вашої поточної ситуації у стосунках. Але спочатку розберіть в собі, перш ніж йти на такий серйозний крок.

Увагу самотніх Скорпіонів у найближчі дні привернуть сміливі люди. Їх пристрасть до життя засвідчить про те, наскільки пристрасними вони можуть бути в особистому житті. Але не біжіть одразу в обійми до таких людей, дізнайтеся, чи вони вам підходять.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Стрільця

Доволі складний тиждень очікує Стрільців. Астрологи кажуть, що ви багато вимагаєте від свого партнера і продовжуєте звинувачувати їх у всіх проблемах та ревнощах. Але вам потрібно зараз зупинитися, поки ви не зруйнували стосунки. Бо інакше ваш шлях разом закінчиться і ви розійдетеся.

Самотнім Стрільцям варто залишити своє минуле позаду, тож "замкніть двері від колишніх стосунків та викиньте ключ". Не треба турбуватися про нього, бо скоро у вас з’являться нові цілі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Козерога

У любовному житті Козерогів настав час вирішити всі незгоди та проблеми. Проясніть всю плутанину і не залиште місця для конфлікту з вашим партнером. У будь-якому випадку висловлюйтеся уважно, аби не образити другу половинку та зробіть все, аби знов устати щасливими разом.

Самотніх Козерогів чекає романтичний настрій, які забезпечить вам нові знайомства. Ваш шарм привертатиме увагу протилежної статі і обіцяє чудові зустрічі. Тож, не відмовляйте собі в цьому та частіше виходьте з дому.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Водолія

Особисте життя Водоліїв цього тижня може мати місце розчаруванням, нестабільності і напруженості. Будь-яке обговорення проблем може спричинити конфлікти, тому вам слід уникати серйозних розмов з другою половинкою і звернути увагу на свої стосунки. Нехай почуття та романтика направляють вас, експерти радять присвятити час своєму партнеру. Змусьте кохану людину почуватися розслабленою і коханою.

Самотнім Водоліям варто дивитися на світ більш романтично і нехай щирі емоції увійдуть у ваше життя. Ви самі можете принести рівновагу та спокій у своє життя, тож поки вам не варто чекати зустрічі з судженим.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2020 року для Риб

Гарні новини цього тижня чекають Риб у любовному житті, ви очікуєте позитивних подій. Ви також можете у найближчі дні провести змістовну розмову зі своїм партнером, щоб зробити наступний крок у ваших стосунках або навіть створити сім’ю.

Самотнім Рибам варто цього тижня робити сміливі кроки, щоб принести щастя у своє любовне життя. Не соромтеся підходити до людини, яка вас цікавить. Не варто приховувати ваші почуття, можлива, ця людина теж на вас запала. Удача нині на вашому боці.