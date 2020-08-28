Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2020 року, радить Тельцям приділити час своїм рідним, а Ракам виділити більше часу на влаштування особистого життя. Читайте гороскоп на 28 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День сприятливий для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Овнів

Сьогодні для Овнів день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі. Важливих справ починати не рекомендують.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Тельців

Тельцям цього дня рекомендують відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Близнюків

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Раків

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Левів

День не підходить для стрижок та зміни іміджу. Для одягу краще обирати стримані кольори. Не надто варто очікувати на допомогу інших. Через високу зайнятість більшість сьогодні турбуватиметься у першу чергу про себе.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Дів

День для Дів буде сприятливим, щоб закотивши рукави братися за те, що заведено називати сірими буднями. Поточна робота і побутові дрібниці – це те, на що сьогодні справді варто звернути увагу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Терезів

Сьогодні займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. Зараз сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Скорпіонів

День вдалий для енергозатратної, бурхливої діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте у життя свої найепатажніші плани – є високі шанси на успіх. Вам буде притаманна дивовижна працездатність – втома не відчуватиметься, навіть якщо справ буде більше, аніж зазвичай.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Стрільців

На вас очікує подорож чи пожвавлення на роботі. Також можливе підвищення чи покращення стосунків з колегами. Вам пора задуматись про зміни в особистому житті – ваші стосунки потребують розвитку, тож не зволікайте з цим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Козерогів

Козерогам варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Водоліїв

Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішими ви станете.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 серпня 2020 для Риб

У цей день не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить – йдіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – перепочиньте і знову беріться за справи.