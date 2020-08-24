Редакція 24 каналу з'ясувала, якими будуть романтичні стосунки всіх знаків зодіаку цього тижня. Читайте детальну інформацію, як зміниться ваше любовне життя чекає у період з 24 по 30 серпня 2020 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Овна

Особисте життя Овнів цього тижня буде йти дуже добре та вражатиме стосунками з партнером. Але астрологи радять не зриватися на другу половинку та уникати сварок та приводів для конфліктів. Бережіть один одного та завжди будьте поруч. Покажіть партнеру, що ви його/її любите.

Самотні Овни повинні постаратися змінити своє баченн стосунків та мислити нестандартно. Це допоможе вам зустріти цікаву людину, з якою у вас може зав’язатися роман.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Тельця

Планети змусять Тельців у найближчі дні відчути, що їм потрібно вирішити деякі проблеми в любовному житті, які турбували довгий час. Вам буде дуже весело зі вашим партнером, якщо ви дозволите проявитися своїй сексуальності і романтиці. Влаштуйте пристрасний вечір, вихідні теж пройдуть чудово.

Натомість одинокі Тельці зараз мають щасливе безтурботне життя. І незабаром ваші пошуки кохання закінчаться і ви знайдете ту людину, яку так довго шукали.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Близнюків

Цей тиждень для Близнюків буде гарним у сфері ваших відносин. Ви і ваш партнер зможете обговорити важливі питання та складете кілька хороших планів на спільне життя. Невелика поїздка зараз буде корисною для вас обох.

Самотні Близнюки не повинні залишайте все на волю випадку. Не чекайте знаку вище, робіть перші кроки і так ви досягнете того, чого найбільше бажаєте.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Рака

У стосунках Раків у період з 24 по 30 серпня все буде «гладко». Тож, якщо ви хочете поліпшити свої відносини, спробуйте стати ближчими до свого партнера. Краще зараз уникайте дискусій, які можуть викликати конфлікти. Та робіть більше, аби вразити другу половинку.

А одинокі Раки цього тижня отримають можливість змінити своє життя. Зокрема, ви можете припинити бути самотніми та зустріти когось дуже цікавого.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Лева

Гарний настрій допоможе Левам цього тижня добре провести час у відносинах. Не думай про речі, які заподіяли вам біль. Замість цього закладіть новий міцний фундамент, внесіть свої пропозиції, і все буде добре. Покажіть партнерові, що ви його/її цінуєте і дійсно хочете бути поряд.

Самотні Леви, швидше за все, знайдуть свою другу половину, якщо зберігатимуть спокій. Вам вдасться зачарувати кандидата на ваше серце і отримаєте бажане.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Діви

Відносини Дів цього тижня будуть складатися чудово і можуть стати ще кращими, якщо ви будете щирими і скажете про свої справжні почуття партнерові. Вихідні будуть романтичними та навіть пристрасними, але ви маєте додати до них сексуальності та романтики.

Одиноким Дівам зараз потрібно насолоджуватися своєю свободою та самотністю. Це матиме позитивний вплив на вас і піднесе вам приємні сюрпризи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Терезів

В черговий раз Терези зможуть приголомшити свого партнера сексуальністю і своєю поведінкою. На цьому тижні. Уникайте розмов, які можуть привести до конфліктів і в кінцевому підсумку зіпсувати цю приємну атмосферу.

Самотні Терези зможуть у найближчі дні змінити своє життя в кращу сторону. У вас зараз є все необхідне, щоб знайти те, що шукаєте. Не стійте на місці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Скорпіона

Стрільці у період з 24 по 30 серпня мають більше часу приділяти своїм відносинам, вам краще перестати нехтувати своїм партнером. Також зараз є речі, які потрібно вирішувати негайно, бо якщо ви будете їх ігнорувати, це створить ще серйозніші проблеми.

Самотні Скорпіони цього тижня можуть зізнатися в коханні тому, хто вас цікавить. В такому випадку вам потрібно перестати ховатися і тонути в власної незахищеності. Робіть перші кроки до цієї людини, вам немає чого втрачати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Стрільця

Відносини Стрільців цього тижня будуть «застійними», що буде вас дратувати. Не починайте розмови, які можуть тільки погіршити становище. Замість цього побудьте якийсь час окремо від партнера, щоб зрозуміти, що ви дійсно відчуваєте.

Самотні Стрільці у найближчі дні можуть змінити своє мислення, тому ви можете по-іншому ставитися до оточуючих. Планети обов'язково обіцяють на вашу долю людину, яка зачарує вас та "зведе з розуму".

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Козерога

Козерогів на цьому тижні очікує багато приємних сюрпризів. Ваш партнер буде сповнений романтики і пристрасті, і вони подарують вам моменти задоволення. Тому у найближчі дні ваші стосунки будуть лише зміцнюватися. Насолоджуйтеся чудовим часом з коханою людиною.

Цікаво, що самотні Козероги теж цього тижня не будуть самотніми. Але вечір вони проведуть разом із колишнім партнером, що може лише засмутити вас та розчарувати. Тож, добре подумайте над такою ідеєю.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Водолія

Водолії найближчим часом отримають позитивні емоції, які допоможуть вам розслабитися і отримати задоволення від відносин. Підійдіть до партнера по-своєму і поговоріть про проблеми і ваші бажання. Якщо ви збережете спокій, вам вдасться повернути мир та гармонію у стосунки. На вихідних ви зможете чудово провести час з коханою людиною і, можливо, далеко від всіх.

Одинокі Водолії зможуть нарешті визнати, що вони самотні та заявлять про свою готовність до стосунків. І зараз ви маєте все, щоб це отримати.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 року для Риб

Відносини Риб цього тижня складатимуться добре, і ви зможете їх поліпшити. Також ви маєте можливість зробити свого партнера щасливим. До прикладу, влаштуйте кілька невеликих романтичних жестів, щоб створити чудову атмосферу у вашому особистому житті.

Самотні Риби зустрінуть у період з 24 по 30 серпня багато цікавих людей, які зачарують їх. Але будьте обережними і не робіть нічого без роздумів. Бо згодом можете шкодувати.